ента новостей

22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин

Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Пятая победа петербургских динамовцев подряд!

Гол Матвея Першина, забитый уже на 9-й минуте, стал единственным в матче, в котором «Ротор-2» принимал петербургское футбольное «Динамо». Хотя первый момент в игре создали волгоградцы, когда Ахмедханов попытался переиграть динамовского голкипера Николая Рыбикова.

Петербуржцы сразу же организовали ответный выпад, увенчавшийся забитым мячом. Волгоградская оборона допустила ошибку в собственной штрафной, чем и воспользовался Матвей Першин. «Ротор-2» сразу ринулся отыгрываться, но активного Ахмедханова вновь удалось нейтрализовать.

На 21-й минуте случилось ещё одно событие, напрямую повлиявшее на исход встречи. Главный арбитр удалил игрока «Ротора-2» Фальченко, и хозяева вынуждены были продолжать матч в меньшинстве. Динамовцы могли удвоить своё преимущество ещё до перерыва, однако и первый тайм, и весь матч завершились со счётом 1:0 в пользу команды Александра Фомичёва.

«Питерец.ру» отмечает, что белгородский «Салют» не желает отставать от динамовцев из города на Неве. Свой матч 18-го тура третьего футбольного дивизиона «Салют» тоже выиграл (счёт матча белгородцев с брянскими динамовцами – тоже 1:0). Теперь и у «Динамо», и у «Салюта» – по 38 очков.

16 августа «Динамо» сыграет с липецким «Металлургом».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-08-2025, 01:23
Петербургское футбольное «Динамо» в результативном матче победило пензенский «Зенит», к тому же было два удаления
5-09-2023, 00:39
Петербургское футбольное «Динамо» выиграло матч 7-го тура и поднялось на 4-е место, впереди – важный матч с «Иркутском»
8-11-2017, 19:34
ФНЛ: петербургское «Динамо» сыграло вничью, дублёры «Зенита» проиграли
17-06-2025, 01:59
Петербургское футбольное «Динамо» в 12-м туре второй лиги Б крупно победило «Рязань» – 3:0
29-07-2025, 15:19
Петербургское футбольное «Динамо» взобралось на вершину турнирной таблицы 3-й группы второй лиги после победы над белгородским «Салютом»
2-09-2024, 00:38
Петербургское футбольное «Динамо» проиграло «Иркутску» со счётом 0:2, дубль сделал Иван Яковлев

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
Сегодня, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх