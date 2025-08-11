Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин

Гол Матвея Першина, забитый уже на 9-й минуте, стал единственным в матче, в котором «Ротор-2» принимал петербургское футбольное «Динамо». Хотя первый момент в игре создали волгоградцы, когда Ахмедханов попытался переиграть динамовского голкипера Николая Рыбикова.

Петербуржцы сразу же организовали ответный выпад, увенчавшийся забитым мячом. Волгоградская оборона допустила ошибку в собственной штрафной, чем и воспользовался Матвей Першин. «Ротор-2» сразу ринулся отыгрываться, но активного Ахмедханова вновь удалось нейтрализовать.

На 21-й минуте случилось ещё одно событие, напрямую повлиявшее на исход встречи. Главный арбитр удалил игрока «Ротора-2» Фальченко, и хозяева вынуждены были продолжать матч в меньшинстве. Динамовцы могли удвоить своё преимущество ещё до перерыва, однако и первый тайм, и весь матч завершились со счётом 1:0 в пользу команды Александра Фомичёва.

«Питерец.ру» отмечает, что белгородский «Салют» не желает отставать от динамовцев из города на Неве. Свой матч 18-го тура третьего футбольного дивизиона «Салют» тоже выиграл (счёт матча белгородцев с брянскими динамовцами – тоже 1:0). Теперь и у «Динамо», и у «Салюта» – по 38 очков.

16 августа «Динамо» сыграет с липецким «Металлургом».