20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
Питерец.ру » Спорт » ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил

ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
Мирлинд Даку из «Рубина» забил в этом чемпионате уже 4 мяча!

Очередной тур чемпионата России по футболу начался с ничьей в Каспийске, где махачкалинские динамовцы принимали тольяттинский «Акрон» на «Анжи-Арене» (счёт 1:1, Дзюба не забил). Тот же счёт 1:1 был зафиксирован в поединке между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой» (здесь красную карточку схлопотал Бабкин).

Очень результативным получился матч на «ВЭБ Арене» в Москве, где московские армейцы встречались с казанским «Рубином». «Питерец.ру» не ожидал столь слабой игры от обороны «Рубина» – ПЯТЬ мячей влетели в ворота Евгения Ставера во временной промежуток с 7-й по 56-ю минуту.

Счёт открыл Кирилл Глебов, которому помог отличиться отлично начавший сезон Данил Круговой. На 29-й минуте забил уже сам Круговой: этот мяч стал для защитника ЦСКА уже третьим в чемпионате РПЛ. На 33-й минуте отличился ещё один игрок обороны ЦСКА Игорь Дивеев, и счёт вырос до крупного. Перед перерывом гости сократили отставание, хотя Игорь Акинфеев сделал всё, чтобы не дать забить Мирлинду Даку. Однако «гол в раздевалку» от Глебова фактически завершил борьбу.

Во втором тайме зрители увидели лишь одно взятие ворот, когда Ставера огорчил Тамерлан Мусаев. В СМИ уже появились заголовки о «чемпионской игре ЦСКА».

