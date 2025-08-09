ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил

Очередной тур чемпионата России по футболу начался с ничьей в Каспийске, где махачкалинские динамовцы принимали тольяттинский «Акрон» на «Анжи-Арене» (счёт 1:1, Дзюба не забил). Тот же счёт 1:1 был зафиксирован в поединке между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой» (здесь красную карточку схлопотал Бабкин).

Очень результативным получился матч на «ВЭБ Арене» в Москве, где московские армейцы встречались с казанским «Рубином». «Питерец.ру» не ожидал столь слабой игры от обороны «Рубина» – ПЯТЬ мячей влетели в ворота Евгения Ставера во временной промежуток с 7-й по 56-ю минуту.

Счёт открыл Кирилл Глебов, которому помог отличиться отлично начавший сезон Данил Круговой. На 29-й минуте забил уже сам Круговой: этот мяч стал для защитника ЦСКА уже третьим в чемпионате РПЛ. На 33-й минуте отличился ещё один игрок обороны ЦСКА Игорь Дивеев, и счёт вырос до крупного. Перед перерывом гости сократили отставание, хотя Игорь Акинфеев сделал всё, чтобы не дать забить Мирлинду Даку. Однако «гол в раздевалку» от Глебова фактически завершил борьбу.

Во втором тайме зрители увидели лишь одно взятие ворот, когда Ставера огорчил Тамерлан Мусаев. В СМИ уже появились заголовки о «чемпионской игре ЦСКА».