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Питерец.ру » Спорт » «Торпедо» сенсационно обыграло ЦСКА в «Лужниках» с минимальным счётом

«Торпедо» сенсационно обыграло ЦСКА в «Лужниках» с минимальным счётом

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
torpedo.ru
Аутсайдер нынешнего чемпионата смог одержать неожиданную победу со счётом 1:0.

«Торпедо» полностью провалило даже не старт, а фактически первую треть чемпионата Российской Премьер-Лиги. Команда пережила ещё и смену тренера: на место Александра Бородюка был назначен истинный торпедовец Николай Савичев. «Питерец.ру» никак не умаляет футбольных и тренерских заслуг Бородюка, но он всё-таки московский динамовец, вот о чём шла речь.

ЦСКА виделся очевидным фаворитом и наверняка готовился нанести «автозаводцам» девятое поражение в десяти турах. Однако пробить хорошо знакомого зенитовским болельщикам Егора Бабурина армейская атака не смогла. А вот торпедовцы один раз отпраздновали взятие ворот Игоря Акинфеева (отличился серб Шапич), и этого хватило для победы. При этом «Торпедо» по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ, поскольку у набравшего те же 4 очка «Урала» лучшая разница мячей. Лучшая, но отрицательная: проигравший сегодня «Ахмату» «Урал» имеет удручающую разницу забитых и пропущенных мячей (5–19), но у торпедовцев дела с этим показателем обстоят ещё хуже (5–21).

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