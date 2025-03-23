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Питерец.ру » Спорт » СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025 победой по буллитам над «Торпедо»

СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ – 2024/2025 победой по буллитам над «Торпедо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
До этого невские армейцы с тем же счётом 2:3Б уступили «Автомобилисту».

Редкий случай: «Питерец.ру» не стал освещать отдельно поражение СКА в матче с «Автомобилистом» (там всё решилось в буллитной серии, а армейцы с Невы упустили преимущество в две шайбы после точных бросков Никиты Зайцева и Марата Хайруллина).

Заключительным матчем долгой «регулярки» стал для команды Романа Ротенберга приезд в нижегородский «Нагорный» на проспекте Гагарина (скоро в столице ПФО должна появиться новая хоккейная арена). Турнирное положение торпедовцев было устойчивым – железное восьмое место в Западной конференции КХЛ: «Северсталь» команде Игоря «Профессора» Ларионова было уже не догнать, а «Куньлунь» на попадание в плей-офф не претендует.

Быстро забил Хайруллин, и до 39-й минуты больше заброшенных шайб не было. Но в концовке второго периода СКА огорчил 35-летний защитник Вячеслав Войнов. На 50-й минуте Евгений Свечников вывел «Торпедо» вперёд, но Илья Карпухин смог спасти СКА от поражения в основное время. А в затяжной буллитной серии удача улыбнулась Хайруллину.

Прямо сейчас соперник СКА по плей-офф ещё не определился, а торпедовцы сыграют в первом раунде с «Локомотивом», уверенно выигравшем этот регулярный чемпионат. Большой интерес вызывает пара «Металлурга» и «Авангарда».

Все по теме: хоккей, СКА
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