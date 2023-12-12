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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» после разгрома, устроенного клубу «Атом-Курск», готовится к матчу с «Тулицей»

Волейбольная «Ленинградка» после разгрома, устроенного клубу «Атом-Курск», готовится к матчу с «Тулицей»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
А 23 декабря любителей волейбола ждёт десерт: «Ленинградка» сыграет в финале Кубка России!

«Питерец.ру» рад успехам «Ленинградки», которая преуспевает и в чемпионате, и в кубке. Свой очередной матч женской Суперлиги команда Александра Кашина легко выиграла у клуба «Атом-Курск». Удивляться нечему: коллектив из Курска является главным аутсайдером первенства страны, но в таких матчах важен вопрос настроя.

9:4 по ходу первого сета «Пчёлки» превратили в итоговые 25:20. Необходимо отметить индивидуальные действия Дарьи Малыгиной, Ирины Королёвой и Анастасии Черновой по ходу стартовой партии. В дальнейшем «Ленинградка» только наращивала своё преимущество над курянками. Начав следующий отрезок встречи с рывка 6:2, «Ленинградка» уверенно довела до победы и второй сет, счёт получился разгромным – 25:14. Здесь хорошо сыграла Анна Шевченко, а вместо Анастасии Гарелик на площадке появилась Юлия Максимова.

Курянки не нашли контраргументов и в третьей партии, ставшей заключительной в этом матче. «Ленинградка» сразу же совершила спурт 7:2, а сет завершился со счётом 25:15 в пользу петербурженок.

Самой результативной в этом матче в составе победительниц стала Чернова (16 очков), у Гарелик – 13. В составе проигравших 13 очков – у Виктории Секретовой.

Лидирует в Суперлиге московское «Динамо», «Ленинградка» – вторая.


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