В Петербурге впервые состоится велопробег по Зеленому поясу Славы.

26-27 сентября впервые состоится велопробег по Зеленому поясу Славы. Спортивное мероприятие посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы подготовили интересный 100 – километровый маршрут по местам героической обороны Ленинграда – мемориалам Ораниенбаумского плацдарма, входящими в Зеленый пояс Славы. Колонна велосипедистов стартует 26 сентября от Аллеи Славы (пр. Народного Ополчения, 201), где у Стелы Рубежа обороны Ленинграда и воинского захоронения Лигово состоится церемония открытия Велопробега, далее мы посетим мемориалы «Приморский», «Гостилицкий», «Атака», «Якорь», «Январский гром», «Защитникам Ленинградского неба», а финишируем к концу дня у форта Красная горка.

У мемориальных комплексов пройдут церемонии возложения венков и цветов, молодежные команды Кировского, Красносельского, Петродворцового и Ломоносовского районов возложат венки с памятными лентами от своих районов. Колонну традиционно возглавит техника военных лет, участники узнают историю мест боевой славы советских воинов от экскурсоводов велопробега, по пути следования будут организованы две остановки с полевой кухней, все будут обеспечены питьевой водой, медицинским сопровождением и красивыми фотографиями, а для «безлошадных» подготовлены 100 велосипедов. У участников будет возможность преодолеть весь маршрут, либо завершить его раньше по пути следования у ближайших ж/д станций.

Самых стойких мы приглашаем в ночевку в полевой лагерь с палатками у боевого форта Красная Горка, где мы встретим незабываемое балтийское утро.

«Зелёный пояс Славы» — комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград 1941—1944 годов, созданный в 1965—1968 годах с целью увековечить память его героических защитников. В основу планировки «Зелёного пояса Славы» положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Работу по уточнению линии фронта и мест дислокации войск провёл Штаб ЛВО. Мемориал возводился «методом народной стройки», в его создании участвовали жители и крупнейшие организации Ленинграда.

Велопробег проводится командой Общероссийского спортивного движения «Сильная Россия» в целях совершенствования системы патриотического воспитания, формирования у молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни и становления активной гражданской позиции, при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по молодежной политике, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию и спорту.

Ответственный за организацию и проведение этого большого городского события, где задействованы 5 районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Константин Блохин, председатель ОСД «Сильная Россия», заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по молодежной политике, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию и спорту:

«Для нас имеет большое значение не просто проведение спортивного, физкультурного события, а сохранение в сердцах петербуржцев памяти о страшных и героических днях обороны Ленинграда, за 12 лет на наших велопробегах выросли дети, это и есть преемственность поколений, национальный код России. Велопробеги по местам воинской славы – это пример направления исторического туризма, который несет в себе не просто активный отдых, а и глубокие смыслы».

Для участия обязательна регистрация на сайте www.veloprobeg.su

Участие бесплатное. Ограничения по возрасту: от 18 лет.