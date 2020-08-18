Первый Велопробег  в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

22 августа в 10:30 в Санкт-Петербурге пройдет первый Велопробег по Дороге Жизни приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Участники акции преодолеют непростой маршрут по Рябовскому шоссе от Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда до мемориала «Разорванное кольцо». Почувствовать свою сопричастность к героическим подвигам поколения победителей и преодолеть путь в 42 км. смогут все желающие старше 18 лет. Колонну Велопробега возглавит боевая техника времен Великой Отечественной войны, по пути следования участники посетят монументы и мемориалы, узнают об истории Дороги Жизни, возложат цветы и венки, почтут память советских солдат. В середине пути будет привал с питанием, все велосипедисты будут обеспечены питьевой водой, памятными сувенирами и средствами индивидуальной защиты, а для участников без своего железного коня организаторы предоставят велосипеды. Планируемое число участников мероприятия до 400 человек. Завершится велопробег ровно в 19.45, символизируя год Великой Победы!

В велопробеге примут участие председатель Комитета по физической культуре и спорту, велогонщик - призер Олимпийских игр, победитель этапов Кубка Мира Антон Шантырь, глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по молодежной политике и спорту Константин Блохин, чемпионка России, Европы и Мира Мария Макарова и другие петербургские спортсмены и спортивные функционеры.

Торжественное открытие и старт велопробега состоится 22 августа в 11:00 у Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда на улице Коммуны дом 51 к.1 (пересечение ул. Коммуны и ул. Отечественной). Финиширует колонна велосипедистов 22 августа в 19:00 у мемориала «Разорванное кольцо Блокады» на берегу Ладожского озера.

Организаторы мероприятия: Общероссийское спортивное движение «Сильная Россия» и Комиссия Общественной палаты Санкт-Петербурга по молодежной политике, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию и спорту.

Целью мероприятия является привлечение внимания молодёжи и жителей Санкт-Петербурга к памятной дате и воспитание патриотизма.

Это наше первое массовое спортивное мероприятие после долгих месяцев карантина и ограничений! Участие в Велопробеге бесплатное для всех желающих от 18 лет. Регистрация участников обязательна на сайте veloprobeg.su - количество слотов ограниченно! Если вам нужен велосипед, организаторы его предоставят, необходимо поставить галочку в соответствующем поле. Разрешенное количество участников велопробега – 400 человек.

Регламент мероприятия:

10:30 -11:00 – Сбор участников у Триумфальных пилонов на ул. Коммуны.

11:00 -11:30 – Торжественное открытие.

11:30 – Старт.

12:00 -12:30 – Торжественная церемония у мемориального комплекса «Цветок Жизни».

18:50 – Финиш у мемориального комплекса «Разорванное кольцо Блокады» на 40 км шоссе Дорога Жизни.

19:45 – завершение Велопробега по Дороге Жизни.

Место старта: Триумфальные пилоны на ул. Коммуны, 51

Дата проведения: 22 августа 2020 года

Контактное лицо: Джафаров Мирнатиг, тел.: 8 (950) 029 83 33