ента новостей

19:45
Первый Велопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации
19:42
Общественники в рамках акции «Чистый город» очистили улицы Петербурга от несанкционированной рекламы
19:40
Фестиваль «Планета Бондарчук» в Историческом парке
19:38
Жительница Петербурга стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
19:34
В Ленобласти завершилась вторая смена оборонно-патриотических сборов
11:53
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки накопления представившись чиновниками из администрации
11:48
В Петербурге поймали квартирного вора, который похитил у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей
10:05
Самые опасные грибы
09:10
Депутат поддержал Тихоновскую
00:04
Владислав Каменев – вероятный новичок СКА
19:59
В Пулково Россельхознадзор провел предполетный контроль пяти сов и одной белки
19:52
На Ладожском мосту ограничат пропускную способность
19:50
Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии
19:45
«Россия — Моя история» откроет «Память поколений» по всей стране
11:35
В Калининском районе мужчина погиб при падении с высоты
11:00
В Ленобласти со стрельбой задерживали автоугонщика
10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
09:33
Ленобласть тоже популярна
09:12
Кормить школьников пока некому
17:13
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
02:12
Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную
15:24
На КАД на полгода перекроют одну полосу движения
09:49
Пустующие офисы
09:18
Путину продолжают доверять
15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Первый Велопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

Первый Велопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

0
5
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Первый Велопробег  в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

22 августа в 10:30 в Санкт-Петербурге пройдет первый Велопробег по Дороге Жизни приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Участники акции преодолеют непростой маршрут по Рябовскому шоссе от Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда до мемориала «Разорванное кольцо». Почувствовать свою сопричастность к героическим подвигам поколения победителей и преодолеть путь в 42 км. смогут все желающие старше 18 лет. Колонну Велопробега возглавит боевая техника времен Великой Отечественной войны, по пути следования участники посетят монументы и мемориалы, узнают об истории Дороги Жизни, возложат цветы и венки, почтут память советских солдат. В середине пути будет привал с питанием, все велосипедисты будут обеспечены питьевой водой, памятными сувенирами и средствами индивидуальной защиты, а для участников без своего железного коня организаторы предоставят велосипеды. Планируемое число участников мероприятия до 400 человек. Завершится велопробег ровно в 19.45, символизируя год Великой Победы!

В велопробеге примут участие председатель Комитета по физической культуре и спорту, велогонщик - призер Олимпийских игр, победитель этапов Кубка Мира Антон Шантырь, глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по молодежной политике и спорту Константин Блохин, чемпионка России, Европы и Мира Мария Макарова и другие петербургские спортсмены и спортивные функционеры.

Торжественное открытие и старт велопробега состоится 22 августа в 11:00 у Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда на улице Коммуны дом 51 к.1 (пересечение ул. Коммуны и ул. Отечественной). Финиширует колонна велосипедистов 22 августа в 19:00 у мемориала «Разорванное кольцо Блокады» на берегу Ладожского озера.

Организаторы мероприятия:  Общероссийское спортивное движение «Сильная Россия» и Комиссия Общественной палаты Санкт-Петербурга по молодежной политике, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию и спорту.

Целью мероприятия является привлечение внимания молодёжи и жителей Санкт-Петербурга к памятной дате и воспитание патриотизма.

Это наше первое массовое спортивное мероприятие после долгих месяцев карантина и ограничений! Участие в Велопробеге бесплатное для всех желающих от 18 лет.  Регистрация участников обязательна на сайте veloprobeg.su - количество слотов ограниченно! Если вам нужен велосипед, организаторы его предоставят, необходимо поставить галочку в соответствующем поле. Разрешенное количество участников велопробега – 400 человек.

Регламент мероприятия:

10:30 -11:00 – Сбор участников у Триумфальных пилонов на ул. Коммуны.
11:00 -11:30 – Торжественное открытие.
11:30 – Старт.
12:00 -12:30 – Торжественная церемония у мемориального комплекса «Цветок Жизни».
18:50 – Финиш у мемориального комплекса «Разорванное кольцо Блокады» на 40 км шоссе Дорога Жизни.

19:45 – завершение Велопробега по Дороге Жизни.

Место старта: Триумфальные пилоны на ул. Коммуны, 51

Дата проведения: 22 августа 2020 года

Контактное лицо: Джафаров Мирнатиг, тел.: 8 (950) 029 83 33

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-06-2016, 12:10
Велопробег по Дороге жизни
21-06-2017, 16:34
21-22 июня Велопробег по Дороге жизни
23-06-2016, 12:21
Велопробег по Дороге жизни прошел в ночь на 22 июня
23-06-2017, 11:38
В Петербурге прошел велопробег по Дороге жизни
9-08-2017, 08:25
Велопробег и забег «Триколор»
18-08-2016, 17:40
День флага Петербург отметит 21 августа

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
145
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
257
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
217
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх