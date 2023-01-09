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Питерец.ру » Культура » Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов добился передачи в собственность Санкт-Петербурга Дачи Чернова

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов добился передачи в собственность Санкт-Петербурга Дачи Чернова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов добился передачи в собственность Санкт-Петербурга Дачи Чернова

30 декабря Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал Распоряжение о передаче Санкт-Петербургу садово-паркового ансамбля Усадьба генерала А.И.Чернова «Сосновка» (Октябрьской набережная, 72). По многочисленным просьбам горожан этого в течение нескольких лет добивался депутат Государственной Думы от Невского района Петербурга, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, единоросс Михаил Романов.

Юридическим лицом, на балансе которого будет парк и особняк конца XIX века, станет АО «СПП «Невское», принадлежащее городу. Старинный дом в стиле эклектики на базе неорусского стиля площадью 2000 кв. метров, иную сопутствующую недвижимость и часть парка площадью почти 117 000 кв. метров предприятие получит без проведения торгов в собственность. Меньший участок парка площадью около 113 000 кв. метров «СПП «Невское» будет арендовать по рыночной стоимости. В Распоряжении Правительства Российской Федерации подчеркивается, что усадьба передается с обременением в виде охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия федерального значения, к которым она относится.

По инициативе жителей Невского района Михаил Романов занимается вопросом передачи старинной усадьбы из федеральной собственности в собственность города уже несколько лет. В 2021 году распорядитель имущества АО «ДОМ.РФ» по решению Правительственной комиссии выразило намерение продать объект на торгах с целью комплексного жилищного строительства. Жители Невского района обратились к Михаилу Романову с просьбой не допустить продажи усадьбы в частные руки. Они опасались, что в таком случае парк будет застроен очередными жилыми домами, а уникальный особняк с видом на Неву могут признать аварийным и снести.

Михаил Романов инициировал процесс передачи усадьбы в собственность Санкт-Петербурга для создания в особняке культурного центра, а на территории парка – общественной зеленой зоны. Эту идею поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Парламентарий также провел переговоры с руководителем компании «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, который поддержал проект продажи усадьбы городу целевым назначением. Положительные заключения на инициативу дали также Минстрой, Минкультуры и Росимущество.

«Территория парка очень неоднородна. Его юго-западная часть имеет статус зеленых насаждений общего пользования и находится в более-менее удовлетворительном состоянии. Северо-восточная – напротив, требует срочных комплексных реставрационных работ. Восточный участок не входит в охранную зону объекта культурного наследия и в настоящее время представляет собой пустырь. Можно говорить о том, чтобы разместить там социальные объекты, в том числе, физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей района. Подчеркну – не жилье, а именно соцобъекты, в которых бурно развивающийся Невский район очень нуждается», - рассказал Михаил Романов.

По словам единоросса, когда завершатся все формальные процедуры по передаче усадьбы в собственность города, он намерен инициировать опрос мнения петербуржцев о том, как они хотели бы распорядиться Сосновкой. 

«После окончания реставрации парка и особняка, я уверен, усадьба станет любимым местом досуга петербуржцев: она хороша в любое время года. Парк можно было бы разбить на несколько функциональных зон – например, прогулочную, спортивную, рекреационную. А в усадебном доме устроить современный культурный или молодежный центр. Самое главное, что после 80 лет недоступности, когда в усадьбе был расположен стратегический объект связи, красота дачи Чернова снова станет достоянием петербуржцев», - заключил депутат.

Справка: 

Усадьба Дача Чернова, или Сосновка, — построена в 1889—1893 годах по проекту А.И. фон Гогена для генерала А.И.Чернова. В строительстве принимали участие архитекторы А.И. Кузнецов и Г.И. Люцедарский. В 1919 году в бывшей усадьбе был открыт дом отдыха, в 30-е годы здесь размещалась больница.

В соответствии с Постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 25 апреля 1943 года на территории бывшей дачи Чернова была построена радиостанция РВ-1141 с коротковолновым передатчиком мощностью 60 кВт. Тогда же усадьба была передана в ведение Министерства связи СССР. С тех пор здание и территория усадьбы являлись закрытыми объектами. В 2019 г. решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области правопреемнику Минсвязи СССР и действующему собственнику комплекса ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» предписано в срок до 01.04.2020 г. выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия. Несколько лет назад радиоцентр перевели на другую площадку, но территория остается закрытой для посещения. В настоящее время состояние усадьбы - неудовлетворительное, требуется проведение работ по реставрации фасадов и интерьеров здания, гидротехнической системы и территории парка.

Источник: Единая Россия
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