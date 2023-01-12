На территории Дачи Чернова может появиться аналог московского Зарядья

Ранее парламентарий добился передачи садово-паркового ансамбля на Октябрьской набережной в собственность Петербурга.

На территории Дачи Чернова в Петербурге может появиться современное общественное пространство по аналогии с московским парком Зарядье. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, единоросс Михаил Романов по итогам встречи с жителями на месте старинной усадьбы.

«Этот объект станет объектом городского уровня. Жители уже предложили здесь сделать аналог московского Зарядья. Мы будем подключать урбанистов, архитекторов, чтобы была современная концепция, которую поддержат жители близлежащих домов, и после будем реализовывать этот проект уже совместно с городом», - сказал депутат.

По просьбам жителей Невского района Михаил Романов занимается вопросом передачи старинной усадьбы из федеральной собственности в собственность города уже несколько лет, чтобы создать в особняке культурный центр, а на территории парка – общественную зеленую зону. Эту идею поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Парламентарий также провел переговоры с руководителем компании «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, который поддержал проект продажи усадьбы городу целевым назначением. Положительные заключения на инициативу дали также Минстрой, Минкультуры и Росимущество.

30 декабря председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал Распоряжение о передаче Санкт-Петербургу садово-паркового ансамбля Усадьба генерала А.И.Чернова «Сосновка».

«Жители 80 лет ходили вокруг парка Сосновка, который назывался Дачей генерала Чернова. Но это был закрытый объект с советского времени, который выполнял особые функции. И, конечно, они мечтали, что сюда попадут и смогут воспользоваться этим парком. И когда жители узнали, что он будет продан, обратились ко мне, чтобы сохранить его. Мы этого добились на федеральном уровне», - рассказал Михаил Романов.

Председатель ТСЖ «Невский берег» Игорь Кузнецов отметил, что жители района обращались к депутатам разных уровней с просьбой отстоять парк. «Мы очень довольны, что сейчас так хорошо складывается ситуация, потому что особняк находится далеко не в лучшем состоянии», - сказал он.

Заместитель директора по научно-просветительской деятельности музея «Невская застава» Алина Зоря также согласилась, что здание требует реставрации. «Здесь нужно проводить очень серьёзные работы. Но здание великолепно сохранилось: от подвала до кровли, и даже флюгера», - отметила она.

Усадьба Дача Чернова, или Сосновка, — построена в 1889—1893 годах по проекту А.И. фон Гогена для генерала А.И.Чернова. В строительстве принимали участие архитекторы А.И. Кузнецов и Г.И. Люцедарский. В 1919 году в бывшей усадьбе был открыт дом отдыха, в 30-е годы здесь размещалась больница.

В соответствии с Постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 25 апреля 1943 года на территории бывшей дачи Чернова была построена радиостанция РВ-1141 с коротковолновым передатчиком мощностью 60 кВт. Тогда же усадьба была передана в ведение Министерства связи СССР. С тех пор здание и территория усадьбы являлись закрытыми объектами. В 2019 г. решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области правопреемнику Минсвязи СССР и действующему собственнику комплекса ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» предписано в срок до 01.04.2020 г. выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия. Несколько лет назад радиоцентр перевели на другую площадку, но территория остается закрытой для посещения. В настоящее время состояние усадьбы - неудовлетворительное, требуется проведение работ по реставрации фасадов и интерьеров здания, гидротехнической системы и территории парка.