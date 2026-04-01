7-8 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры». Проект реализует Театр-фестиваль «Балтийский дом», Ассоциация деятелей русских театров зарубежья при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры» проводится ежегодно с 2019 года и за прошедшие годы стала традиционной встречей руководителей русскоязычных театров зарубежья и членов Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, на которой обсуждаются острые вопросы деятельности русской театральной школы за рубежом и перспективы ее развития. Проект расширяет деятельность Международного фестиваля русских театров «Встречи в России», который Театр-фестиваль «Балтийский дом» при содействии Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга проводит уже 28 лет. За годы проведения в конференции приняли участие более 350 видных деятелей культуры из 42 стран мира. Одна из главных задач проекта - укрепление роли русского театра за рубежом как института русской культуры, необходимого для создания позитивного образа России в мировом сообществе.

По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина 2026 год провозглашён Годом единства народов России. Цель данного события заключается в укреплении дружеских связей и взаимопонимания между различными этносами, живущими не только на территории нашего многонационального государства, но и за ее пределами. Проведение Года единства народов призвано содействовать налаживанию согласия и мира между народами с разными культурами, но общим прошлым. Основа национальной политики России — сохранение уникальной самобытности каждого народа. Укрепляя взаимное уважение и поддерживая культурное разнообразие, мы создаём благоприятные условия для гармоничного сосуществования наших граждан и укрепления дружбы с государствами - соседями.

В связи с этим конференция откроется пленарным заседанием, главная тема которого - «Взаимообогащение национальных культур и русского театра СНГ». Творческие деятели поделятся новыми исследованиям этой животрепещущей темы.

Конференция проводится в дни XXVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России», девиз которого «Смотрите! Кто пришел!». Основу фестивальной афиши составят спектакли новых русских театров СНГ. В рамках конференции пройдут презентации русских театров СНГ последнего десятилетия и национальных театров, в репертуаре которых появились спектакли на русском языке.

Завершится первый день конференции торжественной церемонией вручения Второй Международной премии имени К.Ю. Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры». Премия учреждена в 2025 году, к 100-летию со дня рождения выдающегося актера, народного артиста СССР, общественного и политического деятеля К.Ю. Лаврова. Многие годы он возглавлял Международную конфедерацию театральных союзов, был одним из инициаторов создания Международного фестиваля русских театров «Встречи в России» и лично оказывал значимую помощь русскоязычным театрам зарубежья. Основными задачами премии являются поддержка и развитие русской культуры, укрепление культурных связей, активизация творческой деятельности соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье по продвижению и популяризации русской культуры. Организаторы премии – Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей России, Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Театр-фестиваль «Балтийский дом» и Фонд «Балтийский международный фестивальный центр».

Важно отметить, что церемония вручения Премии имени К.Ю. Лаврова пройдет в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, в Купольном зале исторического здания Таврического дворца, где в начале ХХ века работала Государственная дума Российской империи – первый в истории страны демократический институт, объединивший представителей русских, кавказских и среднеазиатских земель.

8 апреля 2026 года мероприятия конференции пройдут в Театре-фестивале «Балтийский дом» и будут посвящены работе с детской зрительской аудитории и обсуждению различных методов привлечения детей и молодежи к театральному искусству. Руководитель Театральной школы и театра «Апрелик» Людмила Дробич представит авторскую концепцию «Театр как модель сохранения русского языка за рубежом», которая реализуется в ряде ее русскоязычных студиях Франции, где обучаются дети-билингвы. Заместитель декана Факультета актерского искусства и режиссуры РГИСИ Максим Михайлов поделится опытом проведения театральных тренингов, игр для детей и постановки спектакля. В программе будет показан музыкальный спектакль актерского курса РГИСИ под руководством профессора В.В. Норенко «Кто ходит в гости по утрам» по мотивам сказки Бориса Заходера (режиссер – Максим Михайлов).

Заместитель директора Московского Губернского театра Игорь Колобов-Тесля расскажет о методах и практике вовлечения в мир искусства детской и подростковой аудитории на примере опыта проведения Большого детского фестиваля.

Также во второй день конференции совместно с Российским государственным институтом сценических искусств традиционно будет организована «Ярмарка молодой режиссуры», на которой директора и художественные руководители театров русского зарубежья познакомятся с заявками выпускников режиссерских мастерских петербургских творческих вузов и смогут выбрать лучшие для приглашения на постановки в свои театры.

Завершит программу конференции участие в торжественной церемонии открытия XXVIII Фестиваля русских театров зарубежья «Встречи в России» и просмотр на большой сцене «Балтийского дома» спектакля Бишкекского городского драматического театра им. А.Умуралиева (Кыргызская республика) «Дядюшкин сон» по мотивам повести Ф.М. Достоевского (режиссер – Уланмырза Карыпбаев).

В работе Седьмой международной конференции «Русский театр за рубежом как институт русской культуры» примут участие более 70 человек. Среди них представители государственных, общественных организаций, деятели культуры и руководители русскоязычных театров из Абхазии, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Франции.

Проведение Седьмой международной конференции позволит сделать существенный шаг вперед в развитии деятельности Ассоциации и Фестиваля «Встречи в России» в деле укрепления русского театра за рубежом как оплота русского языка и русской культуры за пределами Российской Федерации.