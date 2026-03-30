В Петербурге пройдет ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России»

С 8 по 12 апреля в Санкт-Петербурге пройдет ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России». В этом году девиз фестиваля — «Смотрите, кто пришел!». В программе будут представлены как известные театральные коллективы, так и новые русскоязычные театры зарубежья, которые впервые примут участие в фестивале: Молодёжный экспериментальный театр-студия «Дийдор» (Ташкент, Республика Узбекистан), Русский театр в Белграде (Сербия) и Кыргызский государственный театр юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой (Бишкек). Россию на фестивале представит Донецкий Новый театр, который открылся в декабре 2024 года. Каждый из этих театров уникален и самобытен, но всех их объединяет служение русской культуре.

Фестиваль «Встречи в России» продлится 5 дней. На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» будет представлено 11 спектаклей из 7 стран — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Узбекистана. Участники покажут свои лучшие постановки по произведениям русской и зарубежной классики, современной и советской драматургии.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской

Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В день открытия, в рамках культурного сотрудничества России и Кыргызстана, будет показано два спектакля из столицы республики — города Бишкека. На большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» зрители увидят спектакль «Дядюшкин сон» Городского драматического театра им. А. Умуралиева по одному из самых блистательных сатирических произведений Ф.М. Достоевского в постановке Уланмырзы Карыпбаева. На малой сцене будет показан спектакль «Письма–самолетики» Государственного театра юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой. Режиссёр Айнура Качкынбек кызы сочинила историю о детстве, жизни, смерти, любви и мечтах по мотивам произведений Э.-Э. Шмитта «Оскар и Розовая Дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана».

Русский театр в Белграде (Сербия) покажет спектакль «Ариадна» по книге Елены Коркиной «Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь». В постановке Филиппа Виноградова раскроется сложный жизненный путь дочери великой русской поэтессы Марины Цветаевой — Ариадны.

Молодёжный экспериментальный театр-студия «Дийдор» (Ташкент, Республика Узбекистан) представит спектакль-исповедь «Звериные истории» по пьесе Дона Нигро режиссера Бобура Юлдашева.

Постановку «1984» по культовому роману Джорджа Оруэлла, созданную режиссерским дуэтом — Татьяной Шаталовой и Ксенией Лобунцовой, покажет Донецкий Новый театр.

В этом году вместе с новыми гостями на «Встречи в России» приедут и давние друзья театра-фестиваля «Балтийский дом» — известные коллективы из Армении, Беларуси и Казахстана.

Могилевский областной драматический театр (Беларусь) покажет спектакль «Женитьба. Фантасмагория» по пьесе Н.В. Гоголя. В постановке известного российского режиссера Сергея Федотова гоголевский мистицизм соединяется со щемящей темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными её искусами и противоречиями.

Ереванский государственный русский драматический театр им. К.С. Станиславского (Армения) представит спектакль «Яма» по мотивам повести Александра Куприна. Режиссёр Гор Маркарян через судьбы героинь рассказывает о жизни «на дне».

Завершится фестиваль спектаклем «Господа Головлевы» по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова (Алматы, Казахстан) петербургского режиссёра Полины Неведомской. Мощное высказывание автора о провинциальной дикости и падении человека звучит в прочтении театра по-прежнему актуально и современно.

В 2026 году, в рамках объявленного Указом Президента России Года единства народов России, фестиваль не только познакомит жителей и гостей Северной столицы с новыми коллективами, но и представит специальную программу, в которую войдут спектакли театров из национальных республик России — Татарстана, Северной Осетии и Карелии.

Один из старейших и крупнейших театров России — Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова (Татарстан) представит постановку «Последний день» режиссёра Александра Славутского. Это моноспектакль н.а. России и Татарстана Светланы Романовой по стихам Марины Цветаевой.

Русский академический театр имени Евгения Вахтангова (Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания) — участник многих престижных театральных фестивалей — покажет комедию в постановке болгарского режиссёра Богдана Петканина по пьесе венгерского драматурга Золтана Эгреши «Шпинат с жареной картошкой».

Национальный театр Карелии (Петрозаводск) представит спектакль «Счастье моё» по пьесе Александра Червинского в постановке Вячеслава Полякова. Встреча Виктории и Семена становится для них главным жизненным уроком и испытанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил 2026 год — Годом петербургской культуры. Именно поэтому важным событием на Фестивале «Встречи в России» станет вручение Международной премии имени выдающегося актера, народного артиста СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Кирилла Юрьевича Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры».

Первыми лауреатами премии, которая была впервые вручена в 2025 году, стали известные деятели культуры: Лев Додин (Россия), Евгений Миронов (Россия), Юрий Александров (Россия), Ираклий Хинтба (Абхазия), Евгения Ешкина-Ковачевич (Сербия) и коллектив Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова (Алматы, Казахстан).

Церемония награждения пройдет 7 апреля в Таврическом дворце — накануне открытия Фестиваля в рамках Конференции Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, которая традиционно соберет лучших представителей русской культуры из разных стран.

Кроме основной программы на фестивале состоится ряд мероприятий дополнительной программы: ярмарка режиссёров, актерские клубы, обсуждения спектаклей фестиваля, творческие встречи, лекции, показ музыкальной сказки «Кто ходит в гости по утрам?» — совместного проекта Школы русского языка, театра «Апрелик» (Париж, Франция) и РГИСИ.

Фестиваль «Встречи в России» — это масштабный форум для обмена опытом, уникальная возможность познакомить российского зрителя с коллективами, представляющие русскую театральную школу за рубежом.

ХХVIII театральный фестиваль «Встречи в России» станет ярким театральным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, и вновь объединит всех, кому дорога русская культура и ее традиции.