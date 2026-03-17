Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур

В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
unitedcultures.ru
В Год единства народов России Петербург вновь примет Международный форум объединённых культур

С 24 по 26 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур. Это значимое событие организовано при поддержке таких авторитетных учреждений, как Правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, Правительство Санкт-Петербурга и Фонд «Росконгресс». В этом году форум приобретает особую значимость, так как проходит в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом страны.

Санкт-Петербург, как историческая столица России, с давних времен стал символом многонационального сосуществования. С момента своего основания Петром Первым город был местом, где встречались различные народы и культуры, что способствовало формированию уникальной атмосферы взаимопонимания и уважения. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что форум станет важным этапом в укреплении единства и сотрудничества между различными народами, а также будет способствовать развитию и обогащению культурного наследия России.

На этом форуме участники смогут обсудить множество актуальных тем, касающихся формирования современной культуры. В частности, будет рассмотрена роль исторического наследия в контексте культурного развития, а также взаимосвязь между культурой и бизнесом. Важным аспектом станет обсуждение влияния новых технологий, включая искусственный интеллект, на современную культурную среду. Это позволит выявить, как новые достижения науки и техники могут интегрироваться в культурные процессы и какие возможности они открывают для творческих людей.

Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам сохранения культурного многообразия и традиций. В условиях глобализации и быстрого изменения культурных ландшафтов важно противостоять угрозам, связанным с исчезновением малочисленных культур. Участники форума обсудят, как можно продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, чтобы обеспечить устойчивое развитие культурного разнообразия.

Форум объединит представителей различных культур, ученых, художников, бизнесменов и общественных деятелей, что создаст уникальную возможность для обмена мнениями и идеями. Санкт-Петербург, с его богатым культурным наследием и историей, вновь станет центром важнейших дискуссий, направленных на укрепление связей между народами и сохранение культурного наследия для будущих поколений. Ожидается, что форум не только станет платформой для обсуждения важных вопросов, но и создаст условия для новых проектов, направленных на развитие культуры и искусства в России и за её пределами.

Похожие публикации

25-07-2025, 10:01
Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области
18-11-2014, 08:05
Международный форум
8-11-2017, 21:04
Принц Майкл Кентский посетит VI СПбМКФ
24-05-2016, 12:41
Были объявлены даты проведения Санкт-Петербургского культурного форума
17-10-2024, 17:48
В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций
23-06-2025, 09:37
В Петербурге пройдет очередной крупный форум

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
Вчера, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
15-03-2026, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
13-03-2026, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
Наверх