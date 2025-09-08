Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске

Фестиваль русских зарубежных театров, ныне известный как "Театральная осень", является одним из самых значимых и масштабных событий в мире русскоязычного театрального искусства. Этот уникальный форум, призванный объединить русскоязычные театральные коллективы, функционирующие далеко за пределами Российской Федерации, был инициирован Министерством культуры Российской Федерации в 2019 году. С момента своего основания фестиваль стал не просто площадкой для демонстрации достижений театрального искусства, но и важным инструментом культурного диалога, укрепления связей между Россией и русскоязычной диаспорой за рубежом, а также популяризации русского языка и культуры в мире.

За пять лет своего существования фестиваль сменил несколько городов-хозяев, каждый раз привнося в программу новые краски и обогащая культурный ландшафт принимающего региона. Первым городом, принявшим фестиваль в 2019 году, стала Москва – сердце российской культуры. В 2021 году эстафету подхватил Ярославль, город с богатейшей театральной историей, где находится первый русский театр, носящий имя Ф. Волкова. Этот выбор подчеркнул преемственность поколений и уважение к традициям русского театрального искусства. В 2022 году фестиваль переместился в Тамбов, а в 2023 году – в Набережные Челны, демонстрируя стремление организаторов охватить разные регионы России и сделать театральное искусство доступным для широкой публики. И, наконец, в 2024 году фестиваль принял Нижний Новгород, город с богатой историей и культурой.

С 2024 года фестиваль получил новое название – "Театральная осень", которое, как нельзя лучше, отражает атмосферу события, наполненного яркими красками, глубокими смыслами и богатым урожаем театральных постановок. Смена названия также подчеркивает стремление к обновлению и развитию фестиваля, к поиску новых форм и подходов в организации мероприятия.

В 2024 году "Театральная осень" распахнет свои двери в столице Республики Карелия, городе Петрозаводске, с 10 по 19 сентября. Петрозаводск, являясь культурным и театральным центром региона, станет идеальной площадкой для проведения такого масштабного мероприятия. Город славится своей богатой историей, живописной природой и активной культурной жизнью, что создает особую атмосферу для творческого обмена и взаимодействия между участниками и зрителями фестиваля.

Девиз фестиваля 2024 года – "Играем классику" – подчеркивает его приверженность к вечным ценностям и стремление к переосмыслению классических произведений в контексте современной культуры. В афишу фестиваля войдут постановки ведущих театральных коллективов из шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России. География участников демонстрирует широкую представленность русскоязычного театрального искусства за рубежом и его значительную роль в сохранении и продвижении русской культуры.

Особое внимание в программе фестиваля уделено спектаклям, созданным в рамках проекта "Развитие культурного диалога" АНО "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Этот проект направлен на укрепление культурных связей между Россией и другими странами, на поддержку русскоязычных театров за рубежом и на создание новых совместных проектов, способствующих развитию театрального искусства.

Фестиваль пройдет на трех главных сценах Республики Карелия: в Музыкальном театре, Национальном театре и Театре кукол. Каждая из этих площадок обладает своей уникальной атмосферой и техническими возможностями, что позволит представить спектакли в наилучшем свете и создать незабываемые впечатления для зрителей.

Откроет фестиваль 10 сентября коллектив Театра кукол Карелии спектаклем-номинантом Национальной театральной премии "Золотая маска" 2023 года "Ревизор" в постановке известного белорусского режиссера Игоря Казакова. Этот спектакль представляет собой смелую и оригинальную интерпретацию классической пьесы Н.В. Гоголя. Гоголевские персонажи предстанут перед зрителями в виде огромных кукол, шаржированных и карикатурных, что усилит сатирический эффект произведения и подчеркнет его актуальность в современном мире. Спектакль обещает стать настоящим театральным событием, которое запомнится зрителям своей оригинальностью и новаторским подходом к классике. Перед публикой возникнет театр пластических форм, весомый и зримый, где куклы оживают, рассказывая историю о коррупции, лжи и человеческих пороках.

12 сентября основную программу фестиваля откроет Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь) спектаклем "Opus 40. Бесприданница". Режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Сергей Ковальчик в своём спектакле противопоставит красоту великой русской реки Волги мелкому и ничтожному миру лавочников, а искреннюю любовь Ларисы – низости человеческих отношений, превратившихся в товарный обмен. Спектакль обещает стать глубоким и эмоциональным исследованием человеческой природы, в котором будут затронуты темы любви, предательства, социального неравенства и морального разложения.

Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск) продолжит погружение в классику и совместно с театральным проектом "ТриТформаТ" представит фантастическую сказку для взрослых по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". История главной героини Маргариты в инсценировке режиссера Татьяны Самбук – это размышление о высокой цене исполнения заветной мечты и о том, можно ли повернуть время вспять. Спектакли пройдут на сцене Музыкального театра Республики Карелия. Эта постановка обещает стать ярким и захватывающим зрелищем, в котором переплетутся мистика, любовь и философия. Зрители смогут погрузиться в мир булгаковских персонажей и вместе с Маргаритой пройти через испытания, чтобы найти ответы на вечные вопросы о смысле жизни и цене счастья.

13 сентября фестивальную эстафету примет сцена Национального театра Карелии обращением к творчеству главного – без преувеличения – классика русской литературы, создателя современного русского языка, Александра Сергеевича Пушкина. Государственный Молодежный театр Узбекистана (Ташкент) представит детский спектакль "Сказка о царе Салтане" в постановке Анвара Картаева, наполненный поэзией и яркими народными образами. Этот спектакль станет прекрасной возможностью для юных зрителей познакомиться с бессмертным произведением Пушкина и окунуться в волшебный мир сказки.

Акмолинский областной русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан) привезет на фестиваль одну из Повестей Белкина – «Станционный смотритель». Это произведение Пушкина, полное драматизма и сочувствия к простым людям, обещает стать одним из самых трогательных и запоминающихся событий фестиваля. Спектакль расскажет о судьбе маленького человека, столкнувшегося с жестокостью жизни, и о его безусловной любви к дочери.

"Театральная осень" в Петрозаводске – это не просто фестиваль, это настоящий праздник театрального искусства, который объединяет людей разных национальностей и культур, говорящих на одном языке – языке театра. Это возможность для зрителей увидеть лучшие постановки русскоязычных театров из разных стран мира, а для театральных коллективов – обменяться опытом, установить новые контакты и вдохновиться на создание новых проектов. Фестиваль "Театральная осень" – это вклад в развитие русского языка и культуры, в укрепление связей между Россией и русскоязычной диаспорой за рубежом, и в популяризацию театрального искусства как важного средства общения и взаимопонимания между людьми. Он несомненно станет ярким событием в культурной жизни Петрозаводска и всей Республики Карелия.

