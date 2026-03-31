Церемония вручения Международной премии имени К.Ю. Лаврова в Таврическом дворце

7 апреля в 18:00 в Купольном зале Таврического дворца состоится вторая Церемония вручения Международной премии имени К.Ю. Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры».

Премия имени К.Ю. Лаврова отметит заслуги выдающихся деятелей искусства по поддержке и продвижению русской культуры за рубежом, укреплению культурных связей, активизации творческой деятельности соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье.

Международная премия им. К.Ю. Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры» была учреждена в 2025 году в Санкт-Петербурге. Учреждение Премии состоялось в год празднования столетнего юбилея выдающегося советского и российского театрального деятеля Кирилла Юрьевича Лаврова — почетного гражданина Санкт-Петербурга, народного артиста СССР, работавшего в Большом драматическом театре им. М. Горького (с 1992 года — Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова), с 1989 по 2007 год являвшегося его художественным руководителем Многие годы Кирилл Юрьевич Лавров возглавлял Союз театральных деятелей СССР, а затем Международную конфедерацию театральных союзов, как правопреемника СТД СССР. Кирилл Лавров был одним из инициаторов создания Международного фестиваля русских театров «Встречи в России».

Организаторами премии выступили Санкт-Петербургское региональное отделение «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова и Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Идею учреждения премии поддержали и выразили согласие стать попечителями ведущие общественные деятели и деятели культуры: специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Правления МФГС М. Е. Швыдкой, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, заслуженная артистка России М. К. Лаврова.

Первыми лауреатами премии стали — художественный руководитель Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Исаакович Александров, художественный руководитель-директор Малого драматического театра — Театра Европы Лев Абрамович Додин, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Витальевич Миронов, руководитель «Русского театра в Белграде» Евгения Евгеньевна Ешкина-Ковачевич, генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера (г. Сухум) Ираклий Ревазович Хинтба, коллектив Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова. (г. Алматы).

2026 год Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым объявлен Годом петербургской культуры. Именно поэтому вручение Международной премии имени К. Ю. Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры» станет одним из важнейших культурных событий года.

Церемония награждения состоится накануне открытия XXVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России», который пройдет с 8 по 12 апреля в Санкт-Петербурге под девизом «Смотрите, кто пришел!». В программе будут представлены как известные театральные коллективы, так и новые русскоязычные театры зарубежья, впервые принимающие участие в фестивале. На сцене «Балтийского дома» будет представлено 11 спектаклей из 7 стран — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Узбекистана. Участники покажут лучшие постановки по произведениям русской и зарубежной классики, современной и советской драматургии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.