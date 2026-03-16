В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Подвиг блокадных медиков в документах: в Петербурге представили новую книгу

В Санкт-Петербурге состоялось знаковое событие — презентация уникального документального издания под названием «Скорая помощь в блокированном Ленинграде». Это издание стало частью серии «Ленинград. Война. Блокада» и было выпущено под эгидой НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Книга впервые в таком масштабе освещает работу медицинских работников, которые в годы осады делали всё возможное для спасения жизней ленинградцев.

На мероприятии была организована торжественная церемония, в ходе которой были признаны заслуги авторов сборника. Они получили благодарственные письма от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Награды вручал председатель профильной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. В своей речи он также зачитал приветственный адрес от главы петербургского парламента Александра Бельского.

Александр Ржаненков отметил, что сборник документальных материалов о работе скорой медицинской помощи в осаждённом Ленинграде имеет не только научное значение, но и огромное воспитательное значение для будущих поколений. «Чем дальше мы уходим от тех трагических лет, тем более важными становятся все детали великого сражения за наш город на Неве. Документы и артефакты той эпохи помогают нам не только понять, но и в какой-то мере прочувствовать, чем жили защитники Ленинграда. Подвиг медиков, работавших в условиях блокады, невозможно переоценить. В голодном и замерзающем городе, под постоянными обстрелами и бомбардировками, они находили в себе силы не только выживать, но и помогать другим. В самых опасных ситуациях, до того как звучал сигнал об отмене воздушной тревоги, первыми на месте происшествия оказывались ленинградские пожарные и врачи скорой помощи. Рискуя своей жизнью, они спасали жизни своих сограждан. Это, безусловно, высшее проявление гражданского самосознания и общественной солидарности — то, чему мы должны учить новые поколения российских врачей», — подчеркнул он в своём обращении.

Большинство документов, вошедших в данное издание, публикуются впервые. Как отметил руководитель научно-исследовательского отдела военной истории Северо-Западного региона России Эдуард Коршунов, до этого момента информация о работе скорой помощи в период с 1941 по 1945 год была представлена лишь в фрагментарном виде. Книга детально описывает структуру службы, её взаимодействие с МПВО (Местной противовоздушной обороной) и ежедневную борьбу за жизни людей под огнём врага.

Издание представляет собой не только историческую ценность, но и важный вклад в сохранение памяти о подвиге медиков, которые в условиях блокады проявили невероятное мужество и самоотверженность. Это не просто сборник документов — это свидетельство о том, как в самые трудные времена люди могли сплотиться и помогать друг другу, несмотря на все трудности и опасности.

Презентация книги привлекла внимание многих, кто интересуется историей Великой Отечественной войны и судьбой Ленинграда в годы блокады. Это издание станет важным источником информации для историков, студентов, исследователей, а также для всех, кто хочет лучше понять и осмыслить те страшные годы, когда город на Неве испытывал на себе все ужасы войны. Важность работы медиков в условиях блокады невозможно переоценить, и это издание поможет будущим поколениям не забывать о тех, кто в сложнейших обстоятельствах продолжал бороться за жизнь и здоровье людей.

