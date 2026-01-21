В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) был зарегистрирован в едином государственном реестре объект культурного наследия регионального значения, известный как «Дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества», расположенный по адресу: Большая Зеленина улица, дом 13. На протяжении долгого времени, вплоть до второй четверти XIX века, эта территория представляла собой пустырь, не имеющий никакого значимого использования. Однако в середине XIX века участок земли, обозначенный под номером 752, стал принадлежать Петру Матвеевичу Гебелю, который был наследником булочного мастера.

В 1869 году участок, который был обозначен под номером 33 и находился напротив Колпинской улицы, находился в собственности двух женщин: Софии Семёновны Зандау, супруги трубочистного мастера, и Каролины Семёновны Кениг, жены петербургского купца. На этом участке использовалась земля под огороды, а в глубине, у границы с Колпинской улицей, находились небольшие служебные постройки, которые, вероятно, служили для хранения инструментов и материалов для ведения хозяйства.

В 1880-1890-х годах этот участок перешёл в собственность вдовы купца 2-й гильдии Эмилии Ивановны Гинтер. В 1897 году она приняла решение продать участок Императорскому человеколюбивому обществу, которое на тот момент являлось самой крупной благотворительной организацией в России. Это общество было основано в начале XIX века и получало финансирование от императорской семьи, а также от других высокопоставленных лиц, заинтересованных в благотворительности.

В период с 1899 по 1900 год для Императорского человеколюбивого общества был построен доходный дом дешёвых квартир, проект которого разработал гражданский архитектор Михаил Фёдорович Гейслер. Архитектурное оформление здания и его объёмно-пространственная композиция выполнены в стиле эклектики. Гейслер спроектировал фасады таким образом, что здание, занимая целый квартал по протяжённости, не перегружает пространство. Это достигается за счёт выделения вертикалей с помощью эркеров, имеющих фронтоны лучковой конфигурации и раскреповки. Центральные части лицевых фасадов и угол пересечения выделены куполами, что придаёт зданию выразительность и оригинальность.

Фасады визуально дробятся благодаря чередованию гладко оштукатуренных поверхностей и декоративных плоскостей, облицованных красным кирпичом. В декоративном оформлении здания используются элементы штукатурки со сложной детализацией, такие как профилированные наличники, гирлянды и каннелированные декоративные кронштейны. Это придаёт дому особый шарм и эстетическую привлекательность.

Дом вмещал в себя 140 квартир, которые были оборудованы всеми необходимыми удобствами. Квартиры варьировались по количеству комнат — от 2 до 7, а стоимость аренды колебалась от 25 до 100 рублей в месяц, включая дрова для отопления. Это делало жильё доступным для широкого круга людей, что соответствовало благотворительной миссии Императорского человеколюбивого общества.

В 1906-1907 годах в этом доме проживал известный живописец, график и театральный художник Борис, который оставил заметный след в культурной жизни того времени. Его творчество и жизнь в этом здании подчеркивают важность и значимость «Дома дешёвых квартир» как культурного и исторического объекта, который не только служил жильём, но и стал частью истории Санкт-Петербурга, отражая дух времени и социальные изменения в обществе.