В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником

В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества при Петроградском металлическом заводе в Калининском районе признано региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) здание ремесленного училища, которое было частью Русского технического общества и располагалось при Петроградском металлическом заводе, расположенном по адресу Кондратьевский проспект, 13, литера А, было внесено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение подчеркивает важность данного здания как части культурного и исторического наследия региона.

Интересно, что до конца XIX века территория, на которой располагается это здание, оставалась незастроенной. Она находилась в непосредственной близости от Кондратьевского проспекта, который, начиная с середины XIX века, тянулся от Арсенальной улицы до Богословского кладбища. Изначально проспект носил название Безбородкинского, что было связано с усадьбой, принадлежавшей графу Безбородко. Однако в декабре 1918 года, в память о Александре Александровиче Кондратьеве, который был комиссаром полка и организатором Социалистического союза рабочей молодежи на Выборгской стороне, проспект был переименован. Кондратьев погиб в годы гражданской войны, и его имя стало символом борьбы за социалистические идеалы.

В 1857 году на правом берегу Невы, недалеко от усадьбы министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново, купец первой гильдии Сергей Нефедьевич Растеряев приобрел земельный участок с целью создания Санкт-Петербургского металлического завода. Это предприятие, основанное в августе 1857 года, изначально занимало небольшой участок земли вдоль набережной, что было необходимо для обеспечения завода водой, которая использовалась как источник энергии и средство транспортировки. Первоначально завод производил такие изделия, как гвозди, рессоры и домашняя утварь, но со временем его продукция значительно расширилась.

Завод стал первым в России, который наладил производство медной проволоки, используемой для телеграфной связи. Он также освоил выпуск отопительных приборов и вентиляционных устройств, разработанных по собственным чертежам. Продукция завода пользовалась спросом у главных театров, дворцов, музеев, храмов и других значимых объектов Санкт-Петербурга. Постепенно предприятие стало доминирующим игроком на рынке и даже стало официальным поставщиком Двора Его Императорского Величества.

В 1867 году на заводе было организовано новое производство подъёмных механизмов и сооружений. Это включало в себя не только бытовые, но и грузовые лифты, краны различной грузоподъемности и назначения, а также плавучие док-мосты, предназначенные для портов. Такое разнообразие продукции позволило заводу укрепить свои позиции на рынке и расширить круг клиентов.

В 1880 году на заводе началось новое направление — котлостроение. Это стало одним из ключевых направлений в деятельности предприятия на многие годы вперед. Завод освоил производство паровых котлов различных систем и характеристик, что было необходимо для нужд Военно-Морского флота. В 1886 году Санкт-Петербургский металлический завод стал поставщиком вооружения для русской армии и флота, что значительно увеличило его значение в оборонной промышленности страны.

В рамках этого нового направления завод освоил выпуск торпедных аппаратов, мин и фугасных снарядов. Это позволило не только удовлетворять потребности армии, но и значительно повысить статус завода как важного игрока в сфере военной промышленности. С каждым годом предприятие продолжало развиваться, внедряя новые технологии и расширяя ассортимент продукции.

