В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
Юбилейный концерт Дениса Майданова
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Бывший дом Генриха Гамбса (здание Центрального управления Главного общества российских железных дорог) включён в реестр в качестве памятника регионального значения

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) здание, известное как «Дом механика Г. Гамбса» или «Здание Центрального управления Главного общества российских железных дорог», расположенное по адресу Итальянская улица, дом 17, литера А, было внесено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение подчеркивает важность данного здания и его историческую ценность для культурного наследия Санкт-Петербурга.

История этого участка земли восходит к концу XVIII века, когда он находился в собственности австрийского дворянина Антона Мартыновича Венкер-фон-Данкеншвейля. В те времена территория и находившиеся на ней постройки представляли собой важный элемент архитектурного ландшафта города. В первой четверти XIX века участок перешел по наследству к дочери Венкера, Шарлотте, которая вышла замуж за известного мебельного мастера Генриха Даниэля Гамбса.

Генрих Гамбс родился в 1761 году в немецком городе Нойвиде в семье, где ремесло столяров передавалось из поколения в поколение. С юных лет он проявлял склонность к искусству обработки дерева и мебели. Обучение у выдающегося европейского мастера-мебельщика Давида Рёнтгена стало значимым этапом в его карьере. В 1790 году Гамбс прибыл в Санкт-Петербург, сопровождая большую партию мебели, заказанную Екатериной II в мастерской Рёнтгена. Этот визит стал поворотным моментом в его жизни, так как он осознал потенциал Петербурга как центра мебельного производства.

Вскоре после своего прибытия в столицу, Гамбс, совместно с австрийским купцом Ионафаном Оттом, открыл собственную мастерскую, расположенную неподалеку от Калинкина моста. Он также открыл мебельный магазин на Невском проспекте, рядом с Казанской церковью. Со временем магазин переехал на Большую Морскую улицу, а затем обосновался на Итальянской улице в 3-й Адмиралтейской части. Таким образом, Гамбс стал основателем знаменитой династии петербургских мебельщиков, его мастерская начала привлекать внимание клиентов, и вскоре репутация Гамбса как искусного мастера распространилась далеко за пределы города.

Первоначально мебель, производимая в его мастерской, была явным отражением стиля и манеры работы Д. Рёнтгена и стиля жакоб. Однако, с течением времени, когда Гамбс стал более известным, он начал создавать уникальные предметы мебели по эскизам ведущих архитекторов русского классицизма, таких как А. Н. Воронихин, Л. Руска и К. И. Росси. Это свидетельствовало о его таланте и способности адаптироваться к меняющимся вкусам и требованиям времени.

Во втором десятилетии XIX века мастерская Гамбса стала выполнять заказы для императорских резиденций, включая Петергоф и Царское Село. Позже его работы были замечены и в таких значимых местах, как Арсенальное каре Гатчинского дворца и Михайловский замок. Более того, мастерская Гамбса занималась реставрацией мебели Зимнего дворца, что подчеркивало высокое качество его работ и доверие со стороны высших кругов общества.

После смерти Генриха Гамбса в 1831 году его дело продолжили его сыновья: Пётр, Александр Людвиг, Эрнст Фердинанд и Густав Ксавьер. Они стали совладельцами мебельного производства и продолжили развивать семейный бизнес, сохраняя традиции и мастерство, заложенные их отцом. Это позволило династии Гамбсов сохранить свое влияние на мебельное производство в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет.

В 1826 году, по проекту архитектора Антона Матвеевича Куци, на участке, где находилась мастерская, были построены несколько трехэтажных жилых корпусов. Эти здания стали важной частью архитектурного ансамбля района и свидетельствовали о росте и развитии города в тот период. В 1836 году масштабное строительство затронуло первый двор, где, предположительно, автором как лицевого дома, так и проекта реорганизации двора стал архитектор Гаральд Ан.

