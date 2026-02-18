В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) здание, известное как «Дом механика Г. Гамбса» или «Здание Центрального управления Главного общества российских железных дорог», расположенное по адресу Итальянская улица, дом 17, литера А, было внесено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение подчеркивает важность данного здания и его историческую ценность для культурного наследия Санкт-Петербурга.

История этого участка земли восходит к концу XVIII века, когда он находился в собственности австрийского дворянина Антона Мартыновича Венкер-фон-Данкеншвейля. В те времена территория и находившиеся на ней постройки представляли собой важный элемент архитектурного ландшафта города. В первой четверти XIX века участок перешел по наследству к дочери Венкера, Шарлотте, которая вышла замуж за известного мебельного мастера Генриха Даниэля Гамбса.

Генрих Гамбс родился в 1761 году в немецком городе Нойвиде в семье, где ремесло столяров передавалось из поколения в поколение. С юных лет он проявлял склонность к искусству обработки дерева и мебели. Обучение у выдающегося европейского мастера-мебельщика Давида Рёнтгена стало значимым этапом в его карьере. В 1790 году Гамбс прибыл в Санкт-Петербург, сопровождая большую партию мебели, заказанную Екатериной II в мастерской Рёнтгена. Этот визит стал поворотным моментом в его жизни, так как он осознал потенциал Петербурга как центра мебельного производства.

Вскоре после своего прибытия в столицу, Гамбс, совместно с австрийским купцом Ионафаном Оттом, открыл собственную мастерскую, расположенную неподалеку от Калинкина моста. Он также открыл мебельный магазин на Невском проспекте, рядом с Казанской церковью. Со временем магазин переехал на Большую Морскую улицу, а затем обосновался на Итальянской улице в 3-й Адмиралтейской части. Таким образом, Гамбс стал основателем знаменитой династии петербургских мебельщиков, его мастерская начала привлекать внимание клиентов, и вскоре репутация Гамбса как искусного мастера распространилась далеко за пределы города.

Первоначально мебель, производимая в его мастерской, была явным отражением стиля и манеры работы Д. Рёнтгена и стиля жакоб. Однако, с течением времени, когда Гамбс стал более известным, он начал создавать уникальные предметы мебели по эскизам ведущих архитекторов русского классицизма, таких как А. Н. Воронихин, Л. Руска и К. И. Росси. Это свидетельствовало о его таланте и способности адаптироваться к меняющимся вкусам и требованиям времени.

Во втором десятилетии XIX века мастерская Гамбса стала выполнять заказы для императорских резиденций, включая Петергоф и Царское Село. Позже его работы были замечены и в таких значимых местах, как Арсенальное каре Гатчинского дворца и Михайловский замок. Более того, мастерская Гамбса занималась реставрацией мебели Зимнего дворца, что подчеркивало высокое качество его работ и доверие со стороны высших кругов общества.

После смерти Генриха Гамбса в 1831 году его дело продолжили его сыновья: Пётр, Александр Людвиг, Эрнст Фердинанд и Густав Ксавьер. Они стали совладельцами мебельного производства и продолжили развивать семейный бизнес, сохраняя традиции и мастерство, заложенные их отцом. Это позволило династии Гамбсов сохранить свое влияние на мебельное производство в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет.

В 1826 году, по проекту архитектора Антона Матвеевича Куци, на участке, где находилась мастерская, были построены несколько трехэтажных жилых корпусов. Эти здания стали важной частью архитектурного ансамбля района и свидетельствовали о росте и развитии города в тот период. В 1836 году масштабное строительство затронуло первый двор, где, предположительно, автором как лицевого дома, так и проекта реорганизации двора стал архитектор Гаральд Ан.