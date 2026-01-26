ента новостей

22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion

Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Филармония
В Малом зале Филармонии (Невский пр., 30) концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion

4 февраля в одном из самых уютных и атмосферных камерных залов Санкт-Петербурга, известном как Малый зал Филармонии, пройдет удивительный концерт под названием «Истории любви». Это мероприятие будет представлено талантливым ансамблем Impulse percussion, а также солистами знаменитого Мариинского театра. Петербург, безусловно, можно считать настоящим эпицентром невероятных любовных историй, и это не случайно.

Город, являющийся культурной столицей России, на протяжении веков привлекает к себе внимание не только туристов, но и творческих людей со всего мира. Искусство в этом городе всегда было на высшем уровне, будь то музыка, литература, балет или живопись. Каждый уголок Петербурга пропитан духом творчества, а его история полна вдохновляющих событий и личных драм.

Шедевры искусства часто черпают свои сюжеты из жизни, и не удивительно, что многие из них основаны на реальных историях любви. Эти истории, будь то трагические или счастливые, становятся основой для создания великих произведений, которые затем живут своей жизнью. Они могут вдохновить на написание книги, создание оперы или даже на создание музыкального шедевра.

Во время предстоящего концерта вы сможете насладиться великолепными произведениями мировой классики, которые были написаны на основе этих трогательных историй любви. Ансамбль Impulse percussion исполнит музыкальные номера, которые перенесут вас в разные уголки мира и различных эпох, заставляя задуматься о том, какие чувства и переживания стояли за созданием этих произведений.

Приглашаем вас не просто насладиться прекрасной музыкой, но и задуматься о своей собственной истории любви. Какое место занимает любовь в вашей жизни? Какие события и переживания стали для вас определяющими? Этот концерт станет не только музыкальным событием, но и возможностью для глубоких размышлений и самопознания.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое начнется в 19:00. Приходите и погружайтесь в мир музыки и любви, который ждет вас в стенах Малого зала Филармонии. Вы будете удивлены тем, сколько новых открытий и эмоций принесет вам этот вечер.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-04-2025, 19:33
Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» в Филармонии
31-03-2025, 19:25
Мультимедийный концерт «Вивальди Live»
16-01-2026, 10:30
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"
22-10-2025, 12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
26-11-2025, 19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
25-06-2025, 15:07
Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Вчера, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх