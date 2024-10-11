IX Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Санкт-Петербурга. Великое русское слово»

В Мариинском дворце сегодня состоялось открытие IX Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Санкт-Петербурга. Великое русское слово». В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Марина Шишкина, вице-губернатор СПб Станислав Казарин, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации СПб Владимир Рябовол, президент фестивального движения «Книжные маяки России», член правления Российского книжного салона Денис Котов, директор Центральной городской публичной библиотеки имени. В. В. Маяковского, президент региональной общественной организации «Санкт-Петербургское библиотечное общество» Зоя Чалова, поэты и писатели.

С приветствием к организаторам, участникам и гостям фестиваля от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского обратилась Марина Шишкина.

«Россия – страна с великим прошлым, настоящим и будущим. Но всегда мы особо гордились званием «Самой читающей страны мира». Наша тяга к книжным страницам начинается с детских лет, с первого погружения в волшебный мир литературных героев. Нашу любовь к чтению, мы пронесли через самые сложные для страны исторические периоды, более того – именно книги помогали переживать трудные времена.

Санкт-Петербург – город писателей и поэтов, но главное – город благодарных читателей. Фестиваль «Книжный маяк» пришёлся по душе петербуржцам и стал одним из самых ярких событий культурной жизни, наряду с Книжным салоном и другими знаменитыми литературными праздниками. Уже второй раз его открытие совершается в Мариинском дворце – знаменитом петербургском памятнике истории и архитектуры.

Уверен, девятый «Книжный маяк Санкт-Петербурга» подарит всем незабываемые впечатления, интересные встречи с писателями и издателями, знакомство с новыми, яркими произведениями», – было отмечено в обращении спикера петербургского парламента.

С новым стартом знакового для нашей страны культурного проекта собравшихся поздравили президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вице-губернатор СПб Станислав Казарин и председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации СПб Владимир Рябовол.

IX Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга. Великое русское слово» будет работать с 11 по 13 октября 2024 года в гибридном формате – одновременно и в сети, и в реальном мире. В рамках проекта пройдёт более 70 мероприятий на 15 различных площадках. Фестиваль призван объединить библиотекарей, издателей, писателей, управленцев и читателей для достижения стратегической цели: создать условия, чтобы 80 % россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.

Новым направлением в этом году стало проведение в партнерстве с Русской школьной библиотечной ассоциацией трех школьных фестивалей «Книжный маяк» на территории передовых учебных заведений Северной столицы. Таким образом, «Книжные Маяки России» начинают работу со школами и школьными библиотеками, которые должны в будущем стать центрами развития книжной культуры и смыслов.

– Там абсолютно благодарная среда, «сумасшедшие» своим интересом к литературе дети, которые читают, любят, хотят книгу. Они сегодня рассказывали нам, как читают перед сном – кто про космос, кто про спорт, кто еще про что-то. Я очень рада, что книга приходит в школу за пределами учебной программы и становится не только обязательным элементом в жизни ребенка, но и его добровольным выбором, – поделилась впечатлениями от посещения одной из школьных площадок фестиваля Марина Шишкина.

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, посвященные Году семьи в России, а также юбилеям выдающихся отечественных писателей Александра Пушкина, Михаила Зощенко и Даниила Гранина.