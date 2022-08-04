Проект «Музейная Команда47» стартовал в Историческом парке «Россия - моя история»

3 августа в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» состоялось открытие проекта «Музейная Команда47».

В 2022 году отмечается 95-летие Ленинградской области. К юбилею региона Исторический парк совместно с Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области подготовил интерактивный межмузейный проект, задача которого - познакомить жителей Санкт-Петербурга и гостей города с широким спектром музеев, находящихся в Ленинградской области, вызвать интерес к отечественной истории и культуре и желание посетить интересные места в окрестностях Санкт-Петербурга.

Проект «Музейная #Команда47» представляет собой мультимедийную карту Ленинградской области, на которой размещены интерактивные пиктограммы, расположенные в местах нахождения музеев Ленинградской области. Мультимедийная карта расположилась в Историческом парке «Россия - моя история» в экспозиции «Санкт-Петербург».

Пиктограммы, олицетворяющие собой музеи, распределены по категориям: «краеведческие», «литературные», «военно-исторические», «художественные и мемориальные музеи», «музеи-усадьбы», «парки» и «музеи-крепости».

При взаимодействии с пиктограммой открывается вкладка, на которой размещена следующая информация о музее: видеоролик или фото с панорамой музея, QR-код для возможного перехода на сайт музея для более подробного ознакомления, краткая историческая справка со сведениями о музее, фотография или видео наиболее интересного экспоната музея предмета, документа, архитектурного сооружения и т.п. из коллекции музея, а также описание этого экспоната. В описании размещено информационное поле с указанием адреса музея, его контактного телефона и режима работы.

Также в дополнительном меню расположена кнопка «Проложить маршрут», при взаимодействии с которой на карте отражается маршрут до выбранного музея, с указанием времени. Отправной точкой маршрута считается адрес Исторического парка «Россия – моя история».

Собираясь в путешествие по Ленинградской области, не забудьте заглянуть в Исторический парк «Россия - моя история» в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития» и познакомиться с интерактивной картой проекта «Музейная Команда47», чтобы составить план своего путешествия.