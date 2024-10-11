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Питерец.ру » Культура » Выставка «Я – художник! Я – не вижу»

Выставка «Я – художник! Я – не вижу»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка «Я – художник! Я – не вижу»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялась церемония открытия выставки «Я – художник! Я – не вижу» студии изобразительного искусства незрячих художников Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Вижу руками». Выставка приурочена к празднованию 100-летия Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.

К участникам мероприятия обратился депутат петербургского парламента Александр Ржаненков. Он зачитал приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского:

«100-летняя история Санкт-Петербургской-Ленинградской региональной организации Всероссийского общества слепых – пример того, как много можно достичь, объединив усилия. Мероприятия по защите прав и интересов людей с ограничениями по зрению, организация досуга, интеграция слепых и слабовидящих людей в общество неизменно дают высокий результат. Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из приоритетных задач городского парламента и правительства Санкт-Петербурга. В городе успешно реализуется государственная программа «Доступная среда», проводится постоянная работа по решению проблемных вопросов незрячих и слабовидящих людей. Открываемая сегодня выставка работ студии «Вижу руками», этот уникальный проект – ещё одно доказательство безграничных возможностей увлечённых людей».

Студия «Вижу руками» работает уже 48 лет. В объединении 40 художников, из которых 10 – тотально незрячие. На выставке «Я – художник! Я не вижу» представлены 55 работ, среди которых живопись, выполненная в различных техниках.

В ходе церемонии Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания были вручены главе правления Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексею Колосову, руководителю студии «Вижу руками» Яне Череватой и творческому коллективу. Они удостоились наград за успешную профессиональную деятельность, активное участие в реализации социально значимых проектов и в связи со столетием со дня образования Санкт-Петербургской-Ленинградской региональной организации Всероссийского общества слепых.

Также в Малом зале Мариинского дворца в рамках второго Всероссийского социально-реабилитационного форума «Вековой путь свершений: региональное и федеральное измерение организованного общественного движения инвалидов по зрению в России» состоялось заседание центрального правления ВОС. Его участники обсудили вопросы организации деятельности региональных ячеек общества.

Добавим, что в работе форума принимают участие более 200 представителей Всероссийского общества слепых из 60 регионов России. Мероприятие направлено на формирование современных подходов к комплексной реабилитации инвалидов по зрению и масштабирование лучших практик социальной работы.

Источник: ЗАКС
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