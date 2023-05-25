Открытие фестиваля «Шаг навстречу!»

Творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» проходит в Санкт-Петербурге в шестнадцатый раз при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив и при участии депутатов Законодательного Собрания. Его главная задача – дать ребятам, имеющим особенности здоровья, проявить свои таланты и помочь построить равный диалог с обществом через язык различных видов искусства. В этом году фестиваль собрал более двухсот творческих детей со всей России.
За годы существования фестиваль не только подарил детям массу положительных эмоций и укрепил их веру в свои неограниченные возможности, но и стал стартовой ступенькой во взрослую жизнь. Многие участники сегодня успешно делают творческую и профессиональную карьеру.