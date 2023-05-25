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Питерец.ру » Культура » Открытие фестиваля «Шаг навстречу!»

Открытие фестиваля «Шаг навстречу!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты городского парламента приняли участие в открытии фестиваля «Шаг навстречу!»

Творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» проходит в Санкт-Петербурге в шестнадцатый раз при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив и при участии депутатов Законодательного Собрания. Его главная задача – дать ребятам, имеющим особенности здоровья, проявить свои таланты и помочь построить равный диалог с обществом через язык различных видов искусства. В этом году фестиваль собрал более двухсот творческих детей со всей России.

- Когда видишь, как эти юные артисты поют, играют на саксофоне, фортепиано и других музыкальных инструментах, рисуют, читают стихи - то понимаешь, что эти дети с ограниченными возможностями здоровья имеют неограниченные творческие способности и силу духа! И низкий поклон их родителям, которые верят в них, поддерживают, вселяют веру в добро и ведут вперёд. Есть одна замечательная фраза – всё, что нужно детям — это небольшая помощь, немного надежды и кто-то, кто в них верит, – отметил депутат Законодательного Собрания Петербурга Александр Ржаненков.

За годы существования фестиваль не только подарил детям массу положительных эмоций и укрепил их веру в свои неограниченные возможности, но и стал стартовой ступенькой во взрослую жизнь. Многие участники сегодня успешно делают творческую и профессиональную карьеру.

Источник: ЗАКС
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