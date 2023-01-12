Доходный дом петербургского издателя Николая Карабасникова обрёл статус памятника регионального значения

На протяжении 9 лет с 1915 по 1924 годы в этом доме в квартире № 22 жил один из крупнейших художников XX века – Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Н.П. Карабасникова (акционерного общества «Строитель»)» (18-я линия В.О., д. 9, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Массовое строительство доходных домов на Васильевском острове началось в 1890-1910 годах. Внешний облик проспектов и улиц значительно менялся. Активно шёл процесс уплотнения застройки. На участках исчезали огороды и садики, вместо них возводились дворовые флигели в несколько этажей, формировались узкие дворы.

В 1905 году участок под номером 9 на 18-й линии Васильевского острова с находившимися на нём деревянным домом и хозяйственными постройками покупает купец 2-й гильдии, известный петербургский издатель и книгопродавец Николай Павлович Карабасников. В 1908 году Н.П. Карабасников основал «Товарищество Н.П. Карабасникова», в которое вошли его сыновья.

Издательство Н.П. Карабасникова публиковало учебно-педагогическую, научную, художественную литературу. Учебные пособия Н.П. Карабасникова пользовались спросом и часто переиздавались, в его магазинах была организована практика систематического комплектования домашних и общественных библиотек. Магазин Н.П. Карабасникова пользовался большой популярностью, издатель активно сотрудничал с Академией наук, Варшавским и Московским университетами.

Существующий дом был построен в 1905-1906 годах в архитектурных приёмах стиля модерн по проектам военного инженера Александра Ивановича Тилинского и архитектора Александра Сергеевича Хренова.

Дом имеет отличную от окружающей застройки планировочную структуру – средний и восточный флигели здания соединены общим объемом.

Здание сохранило историческую конфигурацию и габариты, объемно-пространственное решение, а также архитектурное и декоративно-художественное решение фасадов начала XX века. Характерными особенностями оформления лицевого фасада дома стало широкое применение цветного облицовочного кирпича, трёхосевая фасадная композиция, лепные элементы с растительным орнаментом, акцентирующие оконные проёмы.

В здании сохранилась историческая декоративно-художественная отделка интерьеров центральных лестничных клеток лицевого корпуса и среднего флигеля. В отделке интерьера вестибюля сохранилось декоративно-художественное оформление стен и потолков, в том числе: глазурованная плитка, ограждения лестничных маршей, витражи в оконных проёмах, лепные композиции, решённые в мотивах растительного характера. Сохранились исторические деревянные тамбуры.

В 1906 году здание принадлежало директору-распорядителю лесопильного и столярного завода акционерного общества «Строитель», члену хозяйственного правления Петербургской еврейской синагоги, инженеру Григорию Абрамовичу Бернштейну. До 1917 года среди владельцев доходного дома также был Великий князь Кирилл Владимирович – второй сын великого князя Владимира Александровича, двоюродный брат императора Николая II.

В 1910-1930 годах в квартире № 8 дома проживал архитектор, выпускник Высшего художественного училища при Императорской Академии Художеств, член Петербургского общества архитекторов Артур Александрович Грубе. Во время революции Артур Александрович возглавлял курсы военно-строительных техников, руководил инженерно-строительными дружинами. С 1923 года стал председателем Петроградского общества архитекторов-художников, а с 1924 года преподавал в Ленинградском высшем художественно-техническом институте.

В 1911-1924 годах в здании проживал физикохимик, профессор, член-корреспондент Академии Наук СССР (с 1929 года) Михаил Степанович Вревский. Михаил Степанович установил зависимость равновесных жидкой и паровых фаз двойных систем от температуры (давления) (Законы Вревского), внёс существенный вклад в развитие химической термодинамики и теории растворов.

После революции 1917 года здание было национализировано, с 20-х годов XX века квартиры стали коммунальными.

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Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Н.П. Карабасникова (акционерного общества «Строитель»)» (государственный эксперт – Филипович М.И.), выполненной по заказу подведомственного КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».