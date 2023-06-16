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Питерец.ру » Культура » Дом, в котором жил поэт Маршак, обрёл статус регионального памятника

Дом, в котором жил поэт Маршак, обрёл статус регионального памятника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Дом, в котором жил поэт Маршак «Дом Косиковского (А.М. Тупикова)» (ул. Пестеля, д. 14, лит. А), обрёл статус регионального памятника

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Косиковского (А.М. Тупикова)» (ул. Пестеля, д. 14, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Участок на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы (ныне – улица Пестеля) был застроен ещё в конце XVIII – начале ХIХ веков. В этот период здесь располагался угловой каменный дом.

В 1847 году территория принадлежит провинциальному секретарю Косиковскому, для которого по проекту архитекторов Егора Ивановича Диммерта и Николая Ефимовича Ефимова существующий лицевой дом и флигель по Литейному проспекту и Пантелеймоновской улице были надстроены двумя этажами.

В 1876 году по проекту архитектора Юлия Осиповича Дютеля выполнены пристройка четырёхэтажного лицевого дома с флигелями по Пантелеймоновской улице и переделка фасадов существующего углового дома. В этот период участок принадлежит потомственному почетному гражданину Андрею Михайловичу Тупикову.

Фасады существующего углового дома и вновь возводимой части по Пантелеймоновской улице получили оформление в стиле эклектики.

По Литейному проспекту и Пантелеймоновской улице фасады акцентированы эркерами в уровне двух верхних этажей. Центральные и крайние оси фасадов, а также оформление угловой части здания выделены раскреповками с повышенными аттиковыми стенками в завершении. Фасады отделаны рустом, фактурной штукатуркой, декоративными межэтажными фризами с лепными композициями, фигурными наличниками оконных проёмов с элементами лепного декора.

Квартиры в доме сдавались в наём, в первых этажах лицевого дома и дворовых флигелей размещались лавки и магазины. В начале ХХ века в доме А.М. Тупикова был установлен лифт.

В 1870-1880-е годы здесь жил академик архитектуры Иван Петрович Маас.

В доме А.М. Тупикова с 1906 по 1927 год находилось издательство «Былое», которое после 1917 года было национализировано.

В 1919-1920 здесь проходили заседания Вольной философской ассоциации – общественной организации российской интеллигенции, существовавшей в Петрограде в 1919-1924 годах.

В 1927-1938 годы здесь жил поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Источник: Администрация Петербурга
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