Дом, в котором жил поэт Маршак, обрёл статус регионального памятника

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Косиковского (А.М. Тупикова)» (ул. Пестеля, д. 14, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Участок на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы (ныне – улица Пестеля) был застроен ещё в конце XVIII – начале ХIХ веков. В этот период здесь располагался угловой каменный дом.

В 1847 году территория принадлежит провинциальному секретарю Косиковскому, для которого по проекту архитекторов Егора Ивановича Диммерта и Николая Ефимовича Ефимова существующий лицевой дом и флигель по Литейному проспекту и Пантелеймоновской улице были надстроены двумя этажами.

В 1876 году по проекту архитектора Юлия Осиповича Дютеля выполнены пристройка четырёхэтажного лицевого дома с флигелями по Пантелеймоновской улице и переделка фасадов существующего углового дома. В этот период участок принадлежит потомственному почетному гражданину Андрею Михайловичу Тупикову.

Фасады существующего углового дома и вновь возводимой части по Пантелеймоновской улице получили оформление в стиле эклектики.

По Литейному проспекту и Пантелеймоновской улице фасады акцентированы эркерами в уровне двух верхних этажей. Центральные и крайние оси фасадов, а также оформление угловой части здания выделены раскреповками с повышенными аттиковыми стенками в завершении. Фасады отделаны рустом, фактурной штукатуркой, декоративными межэтажными фризами с лепными композициями, фигурными наличниками оконных проёмов с элементами лепного декора.

Квартиры в доме сдавались в наём, в первых этажах лицевого дома и дворовых флигелей размещались лавки и магазины. В начале ХХ века в доме А.М. Тупикова был установлен лифт.

В 1870-1880-е годы здесь жил академик архитектуры Иван Петрович Маас.

В доме А.М. Тупикова с 1906 по 1927 год находилось издательство «Былое», которое после 1917 года было национализировано.

В 1919-1920 здесь проходили заседания Вольной философской ассоциации – общественной организации российской интеллигенции, существовавшей в Петрограде в 1919-1924 годах.

В 1927-1938 годы здесь жил поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.