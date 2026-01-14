В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками

Распоряжениями Комитета по государственному охране памятников (КГИОП) три здания, расположенные на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге, были внесены в единый государственный реестр как объекты культурного наследия регионального значения. Эти здания включают «Дом В. Н. Зеленина», находящийся по адресу Лесной пр., 3, «Дом В. Н. Крестина» по адресу Лесной пр., 13, а также «Пожарную часть», расположенную на Лесном пр., 17. Интересно, что название Лесного проспекта и прилегающей к нему территории связано с историей лесных учебных заведений, которые начали развиваться в северной части Выборгской стороны Санкт-Петербурга с первой половины XIX века.

В частности, Лесное училище, основанное в 1803 году в Царском Селе, было переведено в эту часть города в 1811 году. В результате объединения этого учебного заведения с несколькими другими небольшими лесными школами был создан Санкт-Петербургский практический лесной институт, который стал важным образовательным учреждением в области лесного дела.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждое из упомянутых зданий, начиная с Дома В. Н. Зеленина. Валериан Николаевич Зеленин, родившийся в 1851 году, получил образование в Николаевской инженерной академии. Свою карьеру он начал в 1871 году, когда поступил на военную службу в звании офицера. На протяжении своей службы он прошел через различные звания, включая поручика, штабс-капитана, капитана, подполковника и полковника. В 1877-1878 годах он принимал участие в Русско-турецкой войне, что свидетельствует о его активном военном служении. Важно отметить, что Валериан Николаевич не был женат и не имел детей, и его жизнь завершилась в 1911 году.

Когда в 1899 году Зеленин решил построить собственный доходный дом на Лесном проспекте, 3, он выбрал стиль, вдохновленный венскими мотивами. Фасады здания выполнены с использованием элементов модерна, что придает ему особую эстетическую ценность. На лицевой стороне дома можно увидеть гирлянды и львиные маски, а также вензель владельца, который представляет собой буквы «ВЗ», символизирующие имя строителя. Парадная лестница, оформленная в стиле «ар-нуво», ведет как к квартирам в лицевом корпусе, так и к дворовому флигелю.

В этом доме с 1906 по 1909 годы жил известный хирург Николай Николаевич Петров, который считается основоположником отечественной онкологии. В свою очередь, с 1915 по 1917 годы в этом же здании проживал Андрей Львович Поленов, также хирург и один из основоположников нейрохирургии в России. Эти факты подчеркивают значимость дома как места, где жили выдающиеся личности, внесшие большой вклад в развитие медицины.

С 1933 по 1942 годы в квартире номер 12 этого дома проживал Александр Андреевич Расплетин, который стал главным конструктором зенитных ракетных систем, таких как С-25, С-75 и С-200. Это еще раз подтверждает, что здание не только имеет историческую ценность, но и связано с важными событиями в истории страны. На сегодняшний день Дом В. Н. Зеленина функционирует как многоквартирный жилой дом, продолжая свою жизнь в новом качестве.

Теперь перейдем к Дому В. Н. Крестина. Этот дом был построен на Лесном проспекте в 1904 году на участке, приобретенном потомственным почетным гражданином Василием Николаевичем Крестином. Проект здания представлял собой п-образную конструкцию в плане и состоял из шести этажей. К сожалению, информации о строительстве и архитектурных особенностях этого здания в тексте не так много, однако можно предположить, что оно также выполнено в характерных для своего времени стилях, что делает его важным элементом архитектурного облика Лесного проспекта.