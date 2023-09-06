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Питерец.ру » Культура » В Петербурге Доходный дом Щегловитовой включён в реестр в качестве регионального памятника

В Петербурге Доходный дом Щегловитовой включён в реестр в качестве регионального памятника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Доходный дом Щегловитовой включён в реестр в качестве регионального памятника

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Доходный дом М.Ф. Щегловитовой» (Таврическая ул., д. 11, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Во второй половине XIX века участок, на котором располагается здание, в разные годы принадлежал вдове чиновника 5-го класса Елизавете Шлун и «временному купцу» Захару Степановичу Котову.

К 1909 году владение перешло в собственность М.Ф. Щегловитовой, супруги министра юстиции Российской Империи Ивана Григорьевича Щегловитова. В том же году по проекту архитектора Александра Сергеевича Хренова был возведён четырёх-пятиэтажный доходный жилой дом с подвалом и мезонинами.

Фасад здания решён в неоклассическом стиле. В его отделке сочетаются гладкая и разделанная «под шубу» штукатурка, облицовка цветной керамической плиткой. Арка парадного входа декорирована равномерно расположенными лепными розетками в квадратных кессонах. Плоскость фасада вокруг входной арки облицована цветной керамической плиткой.

Фасад завершен выступом софитного карниза, под которым протянут пояс иоников.

Выступ эркера декорирован полуколоннами с капителями и базами, также полуколоннами оформлены порталы выходов на балконы в уровне второго этажа.

Одним из жильцов дома был русский военачальник, генерал от инфантерии, военный министр Российской империи и главнокомандующий войсками в Русско-Японской войне 1904 года Алексей Николаевич Куропаткин.

События февраля 1917 года непосредственно коснулись обитателей дома.

«Он (Щегловитов) был арестован одним из первых. Иван Григорьевич не пытался ни сопротивляться, ни скрыться, а сразу же беспрекословно подчинился победителям. Арест происходил так. В первый же день революции, днем, на квартиру Щегловитова заявился никому не известный студент, типичный представитель выплеснутой на улицу революционной массы, который привел с собой нескольких вооруженных людей. От имени революционного народа он объявил Щегловитова арестованным.

Его вывели на улицу в чем захватили – в одном сюртуке, не дав даже накинуть пальто или шубу, хотя мороз на улице был изрядный. Так и провели без одежды до здания Государственной думы, по привычному маршруту.

Щегловитова ввели в Екатерининский зал. Там, сконфуженный и растерянный, красный от холода, а возможно, и от волнения, высокий ростом, он был похож на затравленного зверя. Ему предложили стул, он сел. Кто-то дал папиросу, он закурил». [«Роковая Фемида. Драматические судьбы знаменитых российских юристов», А.Г. Звягинцев]

В настоящее время здание сохраняет свою историческую функция, оставаясь жилым домом.

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Источник: Администрация Петербурга
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