07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником

Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spb.kp.ru
Здание начала XX века, расположенное на Большом пр., признано объектом культурного наследия регионального значения

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге был расширен список объектов культурного наследия регионального значения. В него был включен дом Юлиуса Коллана, который находится на Большом пр. Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Дом, построенный в период с 1904 по 1905 годы по проекту известного архитектора Федора Лидваля, представляет собой четырехэтажное жилое здание. Присвоение статуса памятника означает признание его исторической и культурной ценности для города.

В КГИОП подчеркнули, что дом Юлиуса Коллана является одним из наиболее ярких примеров архитектуры северного модерна в Санкт-Петербурге. Фасад здания отличается контрастной цветовой гаммой, а отдельные элементы выделены и подчеркнуты с помощью лепного декора, включающего геометрические орнаменты, характерные для северного стиля. Выразительные детали фасада, выполненные в технике лепки, придают зданию особую выразительность и индивидуальность.

Архитектурный стиль дома Юлиуса Коллана отражает тенденции начала XX века, когда северный модерн пользовался большой популярностью в Санкт-Петербурге. Этот стиль характеризуется использованием природных мотивов, лаконичностью форм и вниманием к деталям. Дом на Васильевском острове является ценным образцом этого направления в архитектуре и вносит значительный вклад в формирование исторического облика города.

Присвоение статуса памятника дому Юлиуса Коллана позволит обеспечить его сохранность и защиту от возможных изменений и разрушений. Теперь любые работы, проводимые на здании, должны соответствовать строгим требованиям по охране объектов культурного наследия и согласовываться с КГИОП. Это позволит сохранить уникальный архитектурный облик дома для будущих поколений.

