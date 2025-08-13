Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге был расширен список объектов культурного наследия регионального значения. В него был включен дом Юлиуса Коллана, который находится на Большом пр. Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Дом, построенный в период с 1904 по 1905 годы по проекту известного архитектора Федора Лидваля, представляет собой четырехэтажное жилое здание. Присвоение статуса памятника означает признание его исторической и культурной ценности для города.

В КГИОП подчеркнули, что дом Юлиуса Коллана является одним из наиболее ярких примеров архитектуры северного модерна в Санкт-Петербурге. Фасад здания отличается контрастной цветовой гаммой, а отдельные элементы выделены и подчеркнуты с помощью лепного декора, включающего геометрические орнаменты, характерные для северного стиля. Выразительные детали фасада, выполненные в технике лепки, придают зданию особую выразительность и индивидуальность.

Архитектурный стиль дома Юлиуса Коллана отражает тенденции начала XX века, когда северный модерн пользовался большой популярностью в Санкт-Петербурге. Этот стиль характеризуется использованием природных мотивов, лаконичностью форм и вниманием к деталям. Дом на Васильевском острове является ценным образцом этого направления в архитектуре и вносит значительный вклад в формирование исторического облика города.

Присвоение статуса памятника дому Юлиуса Коллана позволит обеспечить его сохранность и защиту от возможных изменений и разрушений. Теперь любые работы, проводимые на здании, должны соответствовать строгим требованиям по охране объектов культурного наследия и согласовываться с КГИОП. Это позволит сохранить уникальный архитектурный облик дома для будущих поколений.