Дом Г.Г. фон Голи обрёл статус регионального памятника

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Г.Г. фон Голи» (Кронверкский пр., 61, ул. Лизы Чайкиной, 28, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Дом построен в 1902-1903 годах по проекту архитектора Густава Густавовича фон Голи в стиле модерн с элементами необарокко. Г.Г. фон Голи был женат на дочери архитектора Иеронима Китнера Евгении, и в этом доме жил со своей семьёй. Также квартиры и комнаты сдавались в аренду.

Среди проектов архитектора также: дома Общества религиозно-нравственного просвещения на Обводном канале и церковь Св. Сергия Радонежского на Новосивковской улице (ныне – улица Ивана Черных) (все совместно с Г.Д. Гриммом), церковь Воскресения Христова на Обводном канале (совместно с Г.Д. Гриммом и А.Л. Гунном), а также большое количество доходных домов в Санкт‑Петербурге.

Асимметричная композиция лицевых фасадов отличается выразительной пластикой мягких текучих форм, изысканной проработкой деталей, среди которых выделяется портал и фигурки путти с гирляндами в образующем подобие раковины углублении овального окна над подъездом.

При оформлении этого здания достигнуто гармоничное сочетание приёмов модерна и стилизованных мотивов барокко и рококо. Фасады акцентированы разномасштабными выступами эркеров, мансард и фигурных аттиков, создающих оригинальное сочетание объемов.

Дом сохранил архитектурно-художественное решение фасадов и декоративно-художественную отделку интерьеров парадных лестниц, соответствующие авторскому замыслу.

В XVIII и XIX веках застройка участка была деревянной.

К 1901 году территория уже принадлежала Г.Г. фон Голи. Он сам проектирует на участке П-образный дом, образующий небольшой внутренний двор.

В 1902 году по проекту Г.Г. фон Голи построена часть дома, выходящая на Гулярную улицу (ныне – улица Лизы Чайкиной). Фасад акцентирован эркером в уровне 2-5-го этажей, который завершает небольшая башенка.

В 1903 году была возведена часть здания, выходящая на Кронверкский проспект. В оформлении фасадов архитектор использовал элементы модерна и рококо.

В 1908-1916 годах в этом доме жил архитектор, выпускник Академии художеств, автор проекта здания Николаевской Морской академии и нескольких доходных домов Михаил Хаимович Дубинский.

В 1920-е годы в этом доме в квартире № 3 жил академик АМН СССР, создатель отечественной школы терапевтов, профессор Петроградского института для усовершенствования врачей, заведующий клиникой факультетской терапии 1-го Ленинградского медицинского института Георгий Фёдорович Ланг.

В 1930-е годы здесь жил архитектор Александр Иванович Гегелло.

В настоящее время здание сохраняет жилую функцию.

***

Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Г.Г. фон Голи» (государственный эксперт – Филипович М.И.), выполненной по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».