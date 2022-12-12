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Питерец.ру » Культура » Дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице признан региональным памятником

Дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице признан региональным памятником

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32
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице признан региональным памятником

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом акционерного общества «Строитель» (Гангутская ул., д. 16, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Здание, построенное в 1910 году по заказу АО «Строитель» по проекту архитектора Василия Васильевича Шауба, является ярким примером доходного дома начала XX века и ценным образцом архитектуры Петербурга в стиле модерн.

В 1912 году по проекту архитектора Германа Давидовича Гримма была перестроена мансарда над лицевым фасадом, в уровне второго этажа устроен балкон, сокращено количество осей основной плоскости лицевого фасада.

Декоративное оформление лицевых фасадов, включающее сочетание гладкой и фактурной штукатурки, облицовочного кирпича с вставками из колотого гранита и использование декора, формируют целостную и гармоничную композицию с яркими акцентами.

Во внутренней структуре объекта сохранилась комплексная историческая отделка парадных лестничных объемов.

В 1912-1913 годах в этом доме проживал русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик и композитор Серебряного века Михаил Алексеевич Кузмин, в 1912-1915 годах – русский театральный художник, сценограф-живописец и график, авангардист, член объединения «Мир Искусства» Сергей Юрьевич (Георгиевич) Судейкин со своей женой, актрисой, танцовщицей, художницей Ольгой Афанасьевой Глебовой-Судейкиной, которая была подругой Анны Ахматовой.

После 1917 года квартиры были переделаны под коммунальные, в первом этаже разместились магазины и общественные учреждения.

В настоящее время здание сохраняет жилую функцию.

***

Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом акционерного общества «Строитель» (государственный эксперт – Трушковский В.Э.), выполненной по заказу подведомственного КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Источник: Администрация Петербурга
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