ента новостей

14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»

Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку китайского художника Ван Куньчжао

В музее "Эрарта" впервые в России показывают работы китайского мастера Ван Куньчжао. Главная тема его искусства – как современный человек чувствует себя потерянным, оторванным от других и как на него давит общество.

Скульптуры Ван Куньчжао – это образы сломленных, измученных людей. Искажённые тела – отражение их внутреннего мира, их душевного состояния. Художника волнует разрыв между тем, что мы показываем миру, и тем, что у нас внутри. В этом есть бунт, как у молодежи, которая не хочет жить по чужим правилам. Он как бы говорит: человек – это не просто часть общества.

Во многих его работах появляется образ зверя, рвущегося на свободу. Это символ страсти, одержимости. Художник показывает, что любой компромисс с собой, любое "надо" уродует человека изнутри. Душа горожанина заперта в клетке, освещенной электричеством, а наружу рвется дикий зверь – наша истинная природа. Герои Ван Куньчжао пытаются "держать лицо", подчиняются каким-то внутренним правилам. Но это не мрачная антиутопия о противостоянии человека и системы. Наоборот, человеку может быть удобно в упорядоченной жизни большого города, где у каждого есть свое место.

Ван Куньчжао изображает людей, которые проснулись, осознали себя. Они, как в кошмаре, чувствуют себя голыми перед толпой. Их тела скручиваются от стыда. Но они не побоялись заглянуть внутрь себя и рассказать об этом миру. Поэтому зеркала так важны в его работах: они показывают фигуры со всех сторон, а зритель видит в отражении себя. Растерянность, страх – это нормально, не нужно постоянно убегать от них в развлечения. Счастье – это когда открываешь в себе что-то новое, когда начинаешь строить отношения с миром.

Герои Ван Куньчжао прячут лица, закрываются зонтами, чувствуют себя одинокими в толпе. Каждая его скульптура – это памятник человеку, который сбросил оковы "Сверх-Я" и переживает это как переломный момент, как новую жизнь.

Возможно, дальше автор покажет нам своих героев уже идеальными, как античные боги. А пока в этих худых телах живут драконы, готовые снести эти надоевшие каменные джунгли и устремиться навстречу приключениям.

Даты проведения выставки: 4 октября 2025 — 25 января 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-11-2023, 22:22
Выставка Андрея Попова «ПОвороты» в Эрарте
28-07-2025, 16:43
Выставка «Времена года»
22-08-2023, 14:05
Выставка «Это не серьезно»
5-03-2024, 14:46
Выставка художника Никиты Кульнева «Лимб»
3-09-2021, 15:50
Выставка «Psyche»
3-12-2020, 14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Наверх