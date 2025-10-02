Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»

В музее "Эрарта" впервые в России показывают работы китайского мастера Ван Куньчжао. Главная тема его искусства – как современный человек чувствует себя потерянным, оторванным от других и как на него давит общество.

Скульптуры Ван Куньчжао – это образы сломленных, измученных людей. Искажённые тела – отражение их внутреннего мира, их душевного состояния. Художника волнует разрыв между тем, что мы показываем миру, и тем, что у нас внутри. В этом есть бунт, как у молодежи, которая не хочет жить по чужим правилам. Он как бы говорит: человек – это не просто часть общества.

Во многих его работах появляется образ зверя, рвущегося на свободу. Это символ страсти, одержимости. Художник показывает, что любой компромисс с собой, любое "надо" уродует человека изнутри. Душа горожанина заперта в клетке, освещенной электричеством, а наружу рвется дикий зверь – наша истинная природа. Герои Ван Куньчжао пытаются "держать лицо", подчиняются каким-то внутренним правилам. Но это не мрачная антиутопия о противостоянии человека и системы. Наоборот, человеку может быть удобно в упорядоченной жизни большого города, где у каждого есть свое место.

Ван Куньчжао изображает людей, которые проснулись, осознали себя. Они, как в кошмаре, чувствуют себя голыми перед толпой. Их тела скручиваются от стыда. Но они не побоялись заглянуть внутрь себя и рассказать об этом миру. Поэтому зеркала так важны в его работах: они показывают фигуры со всех сторон, а зритель видит в отражении себя. Растерянность, страх – это нормально, не нужно постоянно убегать от них в развлечения. Счастье – это когда открываешь в себе что-то новое, когда начинаешь строить отношения с миром.

Герои Ван Куньчжао прячут лица, закрываются зонтами, чувствуют себя одинокими в толпе. Каждая его скульптура – это памятник человеку, который сбросил оковы "Сверх-Я" и переживает это как переломный момент, как новую жизнь.

Возможно, дальше автор покажет нам своих героев уже идеальными, как античные боги. А пока в этих худых телах живут драконы, готовые снести эти надоевшие каменные джунгли и устремиться навстречу приключениям.

Даты проведения выставки: 4 октября 2025 — 25 января 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург