в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников

В уютном арт-пространстве «ОКНА» распахнула свои двери для посетителей выставка «Тепло семейного очага». Торжественная церемония открытия собрала под своей крышей многочисленных гостей, ценителей искусства и представителей общественности. Среди почетных гостей присутствовали секретарь Калининского районного отделения партии «Единая Россия» Владимир Гаража, а также директор подростково-молодежного центра «Калининский» и председатель местного совета сторонников партии Наталья Логвинова. Их присутствие подчеркнуло важность социальной значимости проекта и его вклада в укрепление семейных ценностей.

В своей приветственной речи Владимир Гаража выразил глубокую благодарность участникам выставки – талантливым художникам, вложившим душу и мастерство в создание атмосферы тепла и уюта, царящей в выставочном зале. Он подчеркнул, что поддержка семьи, сохранение и приумножение духовных традиций, создание благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения являются приоритетными задачами народной программы и партийного проекта «Крепкая Семья». Данная выставка стала ярким примером реализации этих задач на практике.

Выставка «Тепло семейного очага» представила вниманию посетителей разнообразные художественные работы, отражающие многогранность темы семьи. Среди авторов выставки можно отметить талантливых художниц Гелю и Наташу Писаревых, чьи работы поражают тонкостью исполнения и глубиной передаваемых эмоций. Также свои произведения представила Дарин Ромашева и другие художники, чьё творчество нашло отклик в сердцах гостей. Картины, выполненные в различных стилях и техниках, объединяла общая идея – воспевание семейного очага, как источника любви, тепла и взаимопонимания. На полотнах можно было увидеть трогательные семейные портреты, жанровые сцены, пейзажи, наполненные атмосферой домашнего уюта.

Особый интерес у посетителей вызвала экспозиция, посвященная Дивеевской игрушке – уникальному традиционному русскому промыслу. Яркие, расписные игрушки, выполненные с большой любовью и мастерством, перенесли гостей в волшебный мир детства, особенно актуальный в преддверии новогодних праздников.

Выставка «Тепло семейного очага» стала значимым культурным событием в жизни района, объединив искусство, семейные ценности и общественную поддержку.