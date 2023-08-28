6 сентября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Учитель, ученик» школы искусств «Сиена». На ней представлены живописные и графические работы преподавателей Игоря Курчинского и Ольги Пирумовой и их воспитанников.

Здесь интерес представляют не только картины учителей, которые являются профессиональными художниками, но и живопись, графика их учеников, созданные под чутким руководством наставников. Ибо работая рядом с мастером, следуя его примеру, можно сотворить истинное произведение искусства.

На выставке представлены разные жанры, от простого натюрморта до сложных сюжетных композиций. Авторы используют широкий набор художественных инструментов и средств, от штриха карандаша до нюансов цвета масляной живописи.

«Создай свой мир, найди любимые краски, поделись настроением!», – таков девиз основателей школы искусств «Сиена» Игоря Курчинского и Ольги Пирумовой.

«Человек рождён быть создателем. Вдохновение. Жажда самовыражения. Тот момент, когда хочется творить. Это прекрасно! Это одна из базовых потребностей. Творить. Что может быть чудеснее – создать пусть маленький, пусть простой, но – шедевр. Уникальный.

Создавать способен любой, это в нашей природе. Рисовать карандашом, писать маслом, акварелью или углём – это может каждый. Этому можно научиться рядом с профессионалом, под его чутким руководством».

Торжественное открытие выставки «Учитель, ученик» состоится 6 сентября, в 19.00.

Ожившие шедевры мировой живописи в исполнении участников артистического собрания «НеТам» поддержат творческую атмосферу вернисажа.

Экспозиция будет открыта до 30 октября.

Вход традиционно свободный.