Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты Павел Крупник и Александр Ржаненков в Международный день защиты детей посетили Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых. Медицинское учреждение празднует сегодня 20-й день рождения. На мероприятии также присутствовал Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис». Для пациентов подготовили праздник по мотивам сказочного «Зазеркалья». Организовали тематические интерактивные площадки: экспресс-парикмахерскую, аква-грим, различные игры, контактный зоопарк, концерт и многое другое.
Павел Крупник рассказал, как появилась идея создания хосписа и как реализовывали этот проект в Петербурге. По его словам, 20 лет в России не было такого понятия как паллиативная детская помощь. Медицинское учреждение создавали с нуля.
История Детского хосписа началась с инициативы протоиерея Александра Ткаченко в 2003 году – с благотворительного фонда «Бумажная птица». 1 июня 2010 года открылось первое в стране государственное учреждение детской паллиативной помощи. За 20 лет работы специалистов хосписа, фонда и многочисленных партнёров создано 4 стационарных отделения паллиативной медицинской помощи, в том числе первый детский хоспис и единственный в стране хоспис для молодых взрослых (неизлечимо больных людей в возрасте от 18 до 35 лет). В настоящий момент на учёте в хосписе состоит более 250 детей, учреждение имеет 2 стационара на 26 коек и 2 выездные бригады, а также 15 коек для «молодых взрослых».