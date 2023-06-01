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Питерец.ру » Общество » Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие

Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых отмечает 20-летие

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых празднует 20-летие

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты Павел Крупник и Александр Ржаненков в Международный день защиты детей посетили Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых. Медицинское учреждение празднует сегодня 20-й день рождения. На мероприятии также присутствовал Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис». Для пациентов подготовили праздник по мотивам сказочного «Зазеркалья». Организовали тематические интерактивные площадки: экспресс-парикмахерскую, аква-грим, различные игры, контактный зоопарк, концерт и многое другое.

– 1 июня мы всегда отмечаем день защиты детей, а сегодня двойной праздник – 20 лет первому в России хоспису для детей и взрослых. Благодарю всех, кто занимался этим проектом и на протяжении десятилетий заботился о детях. Низкий поклон всему персоналу. Я не раз здесь был, многих знаю – это искренние, добрые люди. Они приходят сюда, чтобы бескорыстно отдать часть своей жизни детям, которые живут в этом волшебном доме, чтобы подарить им радость. Отдельная благодарность Павлу Анатольевичу Крупнику – человеку, который вместе с Протоиереем Александром Ткаченко стоял у истоков создания хосписа, – обратился к гостям, маленьким пациентам и их родителям Александр Бельский.

Павел Крупник рассказал, как появилась идея создания хосписа и как реализовывали этот проект в Петербурге. По его словам, 20 лет в России не было такого понятия как паллиативная детская помощь. Медицинское учреждение создавали с нуля.

– Когда ехал на праздник, шёл сильный ливень. Думал – как сделать так, чтобы дождь прекратился? Приезжаю сюда – и нет дождя. 20 лет назад именно так всё и началось – как чудо. В то время Протоиерей Александр Ткаченко изучал опыт развития паллиативной медицины в Канаде. Когда мы познакомились в 2002 году, он сказал, что нам нужен такой хоспис. Батюшка обладает уникальной харизмой, которая может заразить любого человека заниматься чем угодно. Он воодушевил и меня. Теперь все вместе мы делаем одно огромное дело. А у вас, дорогие родители, есть такой дом, в который вы всегда можете приехать с вашей болью, заботами, проблемами и, конечно же, с радостями, – сказал депутат.

История Детского хосписа началась с инициативы протоиерея Александра Ткаченко в 2003 году – с благотворительного фонда «Бумажная птица». 1 июня 2010 года открылось первое в стране государственное учреждение детской паллиативной помощи. За 20 лет работы специалистов хосписа, фонда и многочисленных партнёров создано 4 стационарных отделения паллиативной медицинской помощи, в том числе первый детский хоспис и единственный в стране хоспис для молодых взрослых (неизлечимо больных людей в возрасте от 18 до 35 лет). В настоящий момент на учёте в хосписе состоит более 250 детей, учреждение имеет 2 стационара на 26 коек и 2 выездные бригады, а также 15 коек для «молодых взрослых».

Источник: ЗАКС
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