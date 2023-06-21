В Петербурге депутаты присоединились к акции «Белый цветок»

Депутаты и спикер петербургского парламента Александр Бельский поддержали благотворительную акцию «Белый цветок», которую ежегодно организует благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».
― Уверен, неравнодушие к чужому горю, поддержка нуждающихся объединяет всех работников Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Внимание к детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями имеет большое значение для каждого из нас, ― сказал Александр Бельский.
В связи с 20-летием со дня создания благотворительного фонда спикер вручил благодарственное письмо коллективу Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых.
Исполнительный директор БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Павел Ткаченко поблагодарил парламентариев за высокую оценку труда волонтёров фонда и работников системы медицинской паллиативной помощи.
Он подчеркнул, что в настоящее время хоспис разрабатывает новые программы паллиативной помощи с учётом специфики возраста и потребностей молодых взрослых. Благотворитель добавил, что помимо инфраструктурных решений, считает необходимым внесение изменений в нормативно-законодательную базу. Понятие «молодые взрослые» пока не закреплено в российском законодательстве.
Акция «Белый цветок» стала традицией в 1911 году по инициативе Императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. Романовы входили во Всероссийскую Лигу для борьбы с туберкулёзом, которая смогла объединить усилия всех слоёв населения для помощи больным. Монаршая семья готовила поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, а в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных туберкулёзом. Дни Белого Цветка перестали проводить в 1915 году в связи с обострением ситуации на фронтах Первой мировой войны.
В 2006 году сотрудники Санкт-Петербургского Детского хосписа возродили традицию благотворительности царской семьи и вернули акцию в Северную столицу. Основателем первого в России детского хосписа и вдохновителем создания БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» стал Александр Ткаченко.
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