Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»

Глубокое погружение в многогранный мир творчества современного петербургского художника ожидает посетителей персональной экспозиции. Пленительные пейзажи, пронизанные светом, воздухом и богатством красок, рожденные из впечатлений от путешествий, пережитых эмоций и особой атмосферы посещенных мест, с трепетной точностью передают состояние природы в его живописных полотнах, даря тепло и вызывая неудержимое желание вновь и вновь погружаться в их созерцание.

Неотъемлемой частью художественного мировосприятия автора являются харизматичные и самобытные обитатели города на Неве, полноправные властители петербургских крыш и двориков, горячо любимые жителями Северной столицы – коты. Талантом художника и силой его воображения созданы запоминающиеся образы этих пушистых созданий, ставших своеобразной визитной карточкой и неотъемлемой частью культурного ландшафта Санкт-Петербурга.

Кирилл Карнаухов, оставаясь верным себе и своему зрителю, представляет в своем творчестве и на этой выставке свой личный мир, наполненный жизнью и вдохновением.

Кирилл Карнаухов «Мир художника».

Живопись, 0+.

18 сентября в 19.00 в 19.00, галереи 2 этажа Музея современного искусства АРТМУЗА.