Выставка «Место, где мне всегда хорошо»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Дмитрия Иконникова — художника-графика, для которого рисование было не просто способом мысли, но и формой существования.

Дмитрий Иконников был человеком большой витальной силы. Говорил, что в течение одной прожил сразу несколько жизней — и каждая из них воплотилась в отдельный цикл работ. Трижды он оказывался на грани смерти — и трижды благодаря поддержке любимой семьи жажда жизни и творчества одерживала победу.

Закалка характера будущего художника проходила во дворах Мурманска. Он полюбил рок-музыку и поэзию, кожаные куртки и банданы, трубки с крепким табаком и татуировки. Рисованием был увлечен с самого детства и довольно рано, сразу после окончания средней школы, начал работать художником-оформителем. Параллельно с этим он продолжал обучение и пробовал себя в плакатном искусстве. Поворотным моментом стало участие в морском походе по Белому морю — он вдохновил Дмитрия на выход в свободное творческое плавание.

По-настоящему найти себя Иконников смог в графике: он признавался, что ему никогда не нравился глянец масляной живописи — гораздо ближе была бумага. Работать со значительными для графики форматами автору позволяла специально найденная техника: он наносил большие листы на твердую основу, после чего с помощью гуаши и пастели создавал сложно-шероховатые и матовые фактуры, эстетику которых считал самоценной.

Иконников всегда говорил, что в этой жизни мог стать только художником. Рисование для него — не просто способ мысли, но и форма существования. Мир вокруг он воспринимал исключительно через созданные им визуальные образы. Обобщенные и метафорические, все они подкупающе искренни и создают ощущение погружения в события частной жизни. Во многом потому, что во всех мужских персонажах угадывается сам Дмитрий — это практически его автопортреты.

Образы, в свою очередь, порождены реальностью: первая крупная персональная выставка принесла Иконникову коммерческий успех, у него появилась возможность путешествовать. Он жалел, что не мог позволить себе этого в молодости, и верил, что для художника важно изучать искусство в первоисточнике, в колыбели Возрождения и Барокко. Во время поездок он бесконечно делал наброски, поэтому Париж с его розоватым светом и города Италии изображены с натуры, по рисункам. А место, где мастеру всегда было хорошо — это побережье Адриатического моря.

Работы Дмитрия Иконникова отличают мощное напряжение между линией и пятном, а также обостренное противостояние двух начал — логического и чувственного — тени и света. На нежный фон накладываются темные силуэты или жесткие линии, проведенные твердой рукой. Но свет в большинстве случаев побеждает, растворяя тьму и разгоняя тени. Продолжением графических работ Иконникова являются написанные им стихи — его «желтые соломки» походят на те прямые и отрывистые штрихи, что можно увидеть в его картинах.

Тишина вдавилась в уши,

Давит мне на перепонки.

Нервы стали очень тонки,

Словно желтые соломки.

Мастер рисует вдохновенно и виртуозно. Кажется, что создание графических листов лишено творческих мук — произведениям Иконникова присуще чувство свободы и особой легкости бытия. «Это ведь только тело имеет свои границы, а мир внутри него необъятен, — отмечал Дмитрий. — Именно из этого внутреннего космоса приходит то, что потом становится рисунком или картиной. И чем выше ты поднимаешься в своем восходящем потоке, тем больше границы твоего “Я”. Умирать не страшно. Страшно жить с ощущением, что никогда не войдешь в этот поток».