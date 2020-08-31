ента новостей

13:17
Лиза Лесных — «ИЗ ПАЛОЧЕК И КРУЖОЧКОВ»
13:13
Алексей Смирнов - «Тактильность»
13:11
Выставка работ Анастасии Денисовой - «Нарисованный город»
12:40
В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек
12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
09:53
Что же рубль?
09:22
Мошенники стали активнее
23:56
Нулевая ничья с «Локомотивом» лишила «Зенит» лидерства в таблице РПЛ
00:11
«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»
09:18
Миллион самозанятых
08:55
Набор первоклассника подорожал
23:33
«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй
19:31
Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города
19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
14:58
В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками
14:54
Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков
14:48
В Петербурге обезвредили карманницу
14:43
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
14:39
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении салона сотовой связи
14:37
В Петербурге задержали группу квартирных воров
14:33
Пожарный номер 01!
08:56
Почему Путин поддержал Лукашенко
08:30
Самая высокая смертность по коронавирусу
23:53
Поражение «Зенита» от «Динамо» - холодный душ и стимул к новым победам
11:45
В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера
11:42
В Купчино полицейские ликвидировали наркоплантацию
07:35
Учителей проверят
07:16
Город готовится ко второй волне covid-19
23:23
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Алексей Смирнов - «Тактильность»

Алексей Смирнов - «Тактильность»

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
«Тактильность» – восприятие мира через прикосновения. Но возможно ли воспринимать изобразительное искусство тактильно?

«Тактильность» – восприятие мира через прикосновения. Но возможно ли воспринимать изобразительное искусство тактильно? Традиционно человек воспринимает живопись, созерцая, но не осязая.
Алексей Смирнов в рамках данной экспозиции развеивает музейный стереотип «не дышите на шедевр». Автор приглашает гостям выставки в буквальном смысле прикоснуться к своим работам. Алексей работает в сложной авторской технике, благодаря которой холсты приобретают плотную фактуру, и посетители выставки могут попытаться «нащупать» замысел автора в прямом смысле этого слова. Автор намерено, не употребляет слово «зритель», так как этим «зрителем» может оказаться слабовидящий или слепой человек. Каждый пришедший, не смотря на то каким способом, он воспринимает искусство, будет гостем целого мира фантазий и переживаний, философских рассуждений и представлений о вечности художника Алексея Смирнова.
Алексей позиционирует себя, как «петербургский независимый художник». Он вне союзов и объединений. На протяжении многих лет он искал свой стиль работы, и в итоге творческого поиска занял место в нише современного «ассоциативного искусства».
Творчество Алексея Смирнова отличается обостренным восприятием мира, поиском новых выразительных форм, созвучных нашему времени. Ему интересно сочетать разные современные материалы, создавать выразительную фактуру. В его работах одновременно можно ощутить синтез бытового и фантазийного, абстрактного и фигуративного. Так, через приоткрытую дверь своего искусства автор приглашает зрителя сделать шаг в неведомое, где вибрации красочных линий, витиеватые формы и фантастические конструкции наполняются смыслом и обретают осязаемость, превращаясь в структуры окружающего нас Мира. На выставке представлены работы из нескольких серий, каждая из которых олицетворяет собой один из этапов творческого пути.
Прикосновения руками к произведениям автора приветствуются!

Музей современного искусства АРТМУЗА

Галерея «ул. Большая Ремесленная», 4 этаж 0+
08.09. – 04.10.2020

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-02-2020, 19:53
Выставка «Шепот мира»
4-03-2020, 20:00
Выставка «Интро»
9-09-2013, 14:10
Мистическая выставка петербургского художника
21-05-2019, 14:21
Выставка «Жизнь как метафора»
18-09-2013, 12:07
Но всему же есть предел, братцы
6-12-2015, 09:49
Проект Музея уличного искусства «Искусство производства / Производство искусства»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
159
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
207
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
286
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
Наверх