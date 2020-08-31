Алексей Смирнов - «Тактильность»

«Тактильность» – восприятие мира через прикосновения. Но возможно ли воспринимать изобразительное искусство тактильно? Традиционно человек воспринимает живопись, созерцая, но не осязая.

Алексей Смирнов в рамках данной экспозиции развеивает музейный стереотип «не дышите на шедевр». Автор приглашает гостям выставки в буквальном смысле прикоснуться к своим работам. Алексей работает в сложной авторской технике, благодаря которой холсты приобретают плотную фактуру, и посетители выставки могут попытаться «нащупать» замысел автора в прямом смысле этого слова. Автор намерено, не употребляет слово «зритель», так как этим «зрителем» может оказаться слабовидящий или слепой человек. Каждый пришедший, не смотря на то каким способом, он воспринимает искусство, будет гостем целого мира фантазий и переживаний, философских рассуждений и представлений о вечности художника Алексея Смирнова.

Алексей позиционирует себя, как «петербургский независимый художник». Он вне союзов и объединений. На протяжении многих лет он искал свой стиль работы, и в итоге творческого поиска занял место в нише современного «ассоциативного искусства».

Творчество Алексея Смирнова отличается обостренным восприятием мира, поиском новых выразительных форм, созвучных нашему времени. Ему интересно сочетать разные современные материалы, создавать выразительную фактуру. В его работах одновременно можно ощутить синтез бытового и фантазийного, абстрактного и фигуративного. Так, через приоткрытую дверь своего искусства автор приглашает зрителя сделать шаг в неведомое, где вибрации красочных линий, витиеватые формы и фантастические конструкции наполняются смыслом и обретают осязаемость, превращаясь в структуры окружающего нас Мира. На выставке представлены работы из нескольких серий, каждая из которых олицетворяет собой один из этапов творческого пути.

Прикосновения руками к произведениям автора приветствуются!

Музей современного искусства АРТМУЗА

Галерея «ул. Большая Ремесленная», 4 этаж 0+

08.09. – 04.10.2020