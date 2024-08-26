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Питерец.ру » Культура » Выставка Елизаветы Пугачевой «Новые земли»

Выставка Елизаветы Пугачевой «Новые земли»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Елизаветы Пугачевой «Новые земли»!

7 августа в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Елизаветы Пугачевой «Новые земли»!

Художественный проект Елизаветы Пугачевой «Новые земли» приглашает зрителей в захватывающее путешествие по исследованию темы переезда в другую страну и обнаружения новых связей со своими корнями через призму абстрактного пейзажа. «Новые земли» – это не только описание физического перемещения, но и внутреннее путешествие, поиск себя в новом контексте и нахождение гармонии между прошлым и настоящим. 

Проект, наполненный эмоциями, переживаниями и размышлениями художника, представленных через яркие неожиданные цветовые сочетания (теплого и холодного), динамичные формы и символические образы. Абстрактный пейзаж становится способом художественного выражения переходных состояний, сложных чувств и поиска нового пути в жизни.

Через свое творчество Елизавета Пугачева приглашает зрителей задуматься о том, каким образом смена места жительства влияет на наше восприятие мира и самопонимание. Ее работы становятся мостом между разными культурами, историями и эмоциями, создавая пространство для внутреннего диалога и самопознания. В проекте будут представлены живописные работы и панно с элементами ковровой вышивки.

Елизавета Пугачёва – современный художник, которая берет за основу изображение абстрактного пейзажа, как метод творческого выражения. Работает в разных техниках, таких как живопись маслом и акрилом, ковровая вышивка и авторские панно с использованием дерева, джутовой веревки и льна.

В своем творчестве художник исследует тему смены места жительства и ее влияние на эмоциональное состояние человека. Эмиграция – как никогда, актуальная тема в наши дни.

Елизавета Пугачева осмысливает важность связи с родной землей, укоренившимися привычками, и внутреннего состояния при проживании контраста новой реальности. В чрезвычайно быстро меняющихся обстоятельствах важно сохранять равновесие. Корни, связывающие нас с прошлым, отождествляющие нас определенному сообществу, предоставляют нам основу для понимания внутренних ценностей

27 августа — 20 октября 2024

Вернисаж: 27 августа в 19:00

Галерея «Галерея Ц» 1 этаж

Источник: АРТМУЗА
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