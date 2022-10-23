В Петербурге проходит фестиваль «Чайковский.spb.ru»

Уже в шестой раз центр музыкальной культуры «Чайковский» проводит в Северной столице фестиваль «Чайковский.spb.ru». В его программе разные виды искусства объединены именем величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Фестиваль проходит на ведущих площадках Петербурга и включает в себя шедевры классической музыки, джазовые обработки, современную музыку, новые произведения молодых композиторов, выставки и конкурсы.

Основная цель фестиваля – просветительство и воспитание патриотических чувств у молодого поколения. Он призван расширить знания о творчестве Чайковского, его влиянии на все сферы искусства.

На протяжении 5 лет «Чайковский.spb.ru» пользуется успехом у петербуржцев и гостей города: фестиваль собрал более 500 музыкантов и 15 тысяч слушателей и привлек множество молодых людей в концертные залы.

В этом году в программе «Чайковский.spb.ru» уникальные концерты, представленные творческими партнерами. Среди них Санкт‑Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича, Санкт‑Петербургский Дом музыки, Санкт‑Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, Санкт‑Петербургский театр «Мюзик-Холл».

Губернатор Александр Беглов посетил один из концертов фестиваля: «От Павловского музыкального вокзала с Иоганном Штраусом до вальсов Петра Ильича Чайковского» с участием Игоря Бутмана и Сергея Ролдугина. Классическая музыка прозвучала под сводами Музея железных дорог России.

Специальная программа подготовлена организаторами Фестиваля к 100-летию джаза в Большом зале филармонии 31 октября. В ней примут участие мировые звезды – Давид Голощекин и композитор Анатолий Кальварский. Будут исполнены мировые премьеры джазовых фантазий на темы Чайковского.

Также в программе фестиваля концерт «Чайковский и русский авангард» (3 ноября) в Белом зале Политехнического университета, Концерт для семейного слушания (6 ноября) в Белом зале Шереметевского дворца, «Гала-концерт оперы – Чайковский» (6 ноября) в Большом зале филармонии и концерт «Размышления на пути к Чайковскому» (10 ноября) в зале Государственной академической капеллы Санкт‑Петербурга, где прозвучит исполнение оратории «Сотворение мира» Йозефа Гайдна, приуроченное к 220-летию российской премьеры, которая состоялась в Петербурге в 1802 году.

Кроме того, на фестивале запланированы показы фильмов «Евгений Онегин» и «Чайковский» в Камерном зале Государственной академической капеллы и выставку победителей фотоконкурса «Чайковский в Петербурге. 4 сезона» в выставочном зале «Петербургский художник».

В этом году художественным руководителем фестиваля стал музыкальный менеджер, режиссер и руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. Главный участник «Чайковский.spb.ru» – Губернаторский симфонический оркестр Санкт‑Петербурга под управлением главного дирижера и художественного руководителя Максима Алексеева.

Фестиваль завершится 12 ноября в Санкт‑Петербургском Академическом театре балета Бориса Эйфмана гала-концертом, посвящённым «Чайковский.spb.ru» и 45-летию театра.