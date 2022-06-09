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Петербургский МолОт-ансамбль представит шесть премьер в Петербурге

0
18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Петербургский МолОт-ансамбль представит шесть премьер в Санкт-Петербурге

15 июня в 19:30 на Новой сцене Александринского театра состоится концерт Петербургского МолОт-ансамбля «Песни десятилетия» совместно с камерным хором «Festino». Событие приурочено к 10-летнему юбилею коллектива.

Проект пройдет при поддержке Международной гильдии молодых музыкантов «МолОт» и Российского музыкального союза.

В программе прозвучат премьерные произведения от ведущих композиторов поколения миллениалов России и Беларуси: «Можно ли всему этому верить?» Алексея Глазкова, «Rutarue» Лизаветы Лобан, «Ваал. Фрагменты» Настасьи Хрущёвой, «Песни правды» Артура Зобнина, «Сегодня мы были так прекрасны» Олега Гудачёва, «Выход Б-12» Ярослава Судзиловского.

В 2022 году Петербургский МолОт-ансамбль отмечает своё десятилетие. Коллектив прошёл через многие испытания, пережил пандемию и продолжает деятельность, что особенно ценно в наше непростое время. Современная академическая музыка – основа репертуара МолОт-ансамбля, и в этом концерте коллектив совместно с камерным хором «Festino» продолжает свою программу по продвижению новой российской музыки.

«10 лет – это немалый срок, за который немало было сделано для русского музыкального искусства. Мы с самого нашего основания старались давать карт-бланш молодым композиторам, давать возможность реализовать самые смелые и экспериментальные идеи. На концерте “Песни десятилетия” мы собираем большой состав – это не только ансамбль, но и хор, и представляем шесть премьер. Это важное событие хотя бы потому, что совсем нечасто для новой музыки в принципе собирается состав больше 10 музыкантов, а тут будет 27! Почему “Песни десятилетия”? Когда мы с командой стали думать над названием, то сочли этот вариант лучшим – это действительно будут песни в той или иной мере. И постиронию никто не отменял. А если у кого-то не песни, то танцы уж точно. Это не означает, что музыка будет очень простая, но значит, что она будет душевная, а не просто структурно прикольная», - сообщает директор Петербургского МолОт-ансамбля Артур Зобнин.

Петербургский МолОт-ансамбль:

Алексей Исаев (флейты);

Александр Захаренко (кларнет, бас-кларнет);

Алексей Глазков (фортепиано);

Дмитрий Макареев (электрогитара);

Артур Зобнин (скрипка);

Искандеор Ханнанов (виолончель).

Камерный хор «Festino»:

Художественный руководитель – Александра Макарова.

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