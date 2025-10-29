ента новостей

Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле
На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина
Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»
Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается новая выставка «Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) с радостью анонсирует новый, масштабный межмузейный проект, приуроченный к значимой дате – 10-летнему юбилею своего открытия. Эта выставка, получившая название «Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений», предлагает зрителям погрузиться в глубокие размышления о сущности человека, который выступает в роли центра всей вселенной. Человек здесь рассматривается как уникальное существо, в котором переплетаются хаос и гармония, тело и дух, а также земля и небо.

Новая экспозиция объединит свыше 150 произведений искусства, среди которых живопись, скульптура, инсталляции и различные объекты. Эти работы будут представлены как из обширной коллекции МИСП, так и из фондов других музеев Санкт-Петербурга и Москвы. Выставка станет площадкой для диалога между художниками разных эпох и направлений, начиная с начала ХХ века и заканчивая современными авторами. Здесь зрители увидят, как контрастные стили, временные рамки и художественные миры могут взаимодействовать друг с другом, создавая мощное эмоциональное, визуальное и философское путешествие.

Особое внимание в экспозиции уделяется мультимедийной визуализации художественного контента. Это взаимодействие с посетителями происходит на эмоциональном, психологическом и физическом уровнях, что позволяет создать иммерсивное и интерактивное действо. Образ человека представлен в выставке через различные аспекты его физического и духовного существования. Здесь будут затронуты темы грехопадения, плотских удовольствий, поиска своего жизненного пути и перехода в иной мир.

Сюжетные линии, которые были намечены организаторами, определили содержание отдельных рубрик выставки. Такие рубрики, как Стихия, Автопортрет, Семья, Рождение, Адам и Ева, Трапеза, Путь, Сон и Смерть, позволят продемонстрировать логику развития жизни во всех её проявлениях – с её взлетами и падениями, победами и поражениями, страстями и внутренними конфликтами, хаосом и гармонией.

Хаос и гармония, как две основные составляющие бытия Вселенной, стали основой для первого раздела выставки, который посвящён образу первозданной стихии. Хаос, как первобытное состояние земли, лишённой какого-либо порядка, представлен в работах таких художников, как Святослав Рерих с его картиной «Ты не должен видеть этого пламени» (1968), Андрей Волков с произведением «Огонь, иди со мной» (2010–2011), Владимир Колесников с работой «Тысяча молний. Красная» (2022), Константин Батынков с «Извержением» (2008) и Андрей Таль с «Барокко. Потоп» (1991). Эти произведения наглядно иллюстрируют хаос, который, в свою очередь, уравновешивается гармонией, преобразованной в творчестве других мастеров, таких как Виталий Тюленев с картиной «Весенний ветер» (1992) и Николай Вечтомов.

Каждая из представленных работ не просто демонстрирует художественное мастерство авторов, но и служит отправной точкой для глубоких размышлений о месте человека во вселенной. Выставка стремится создать пространство, где зритель сможет не только увидеть, но и почувствовать, ощутить, как различные аспекты человеческой жизни и бытия переплетаются друг с другом, образуя сложную и многослойную картину существования.

Важным аспектом этой выставки является то, что она не просто представляет произведения искусства, но и предлагает зрителям возможность взаимодействовать с ними на более глубоком уровне. Мультимедийные элементы, используемые в экспозиции, создают уникальную атмосферу, позволяя каждому посетителю стать частью этого интерактивного опыта. Таким образом, выставка «Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений» становится не только местом для знакомства с искусством, но и площадкой для личных размышлений, поиска ответов на важные вопросы о жизни, существовании и смысле.

В целом, этот проект призван объединить людей разных возрастов и интересов, дать возможность каждому найти что-то близкое и важное для себя. МИСП открывает двери для всех, кто готов отправиться в это увлекательное путешествие по миру искусства, исследуя бесконечные возможности самовыражения и понимания человеческой природы. Выставка станет не только праздником искусства, но и возможностью для глубокого диалога о том, что значит быть человеком в нашем сложном и многогранном мире.

Открытие выставки состоится 13 ноября в 18:00.

