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Питерец.ру » Культура » Выставка «Это не серьезно»

Выставка «Это не серьезно»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Экспозицию выставки составят куклы, изготовленные не ради забавы: этим объектам подвластно обрести собственную индивидуальность и открыть нам новые миры.

Пожалуй, каждый хотя бы раз ловил себя на мысли о том, что в течение жизни, одной-единственной, хочется прожить сразу несколько разных. Чтобы реализовать эту потребность, кто-то идет в актеры и примеряет на себя судьбы других людей, а кто-то собирает коллекции кукол, образовывая вокруг себя параллельные реальности. Однако куклы, изготовленные ради забавы по образу и подобию человека, не в силах открыть нам новые миры и новые жизни — это подвластно лишь тем созданиям, которые обрели собственную индивидуальность. Экспозицию выставки «Это не серьезно» составляют именно такие объекты, и это лишь часть большого собрания Вадима Зверева.

Представленные на выставке произведения Андрея Дроздова и Романа Шустрова — это скорее не авторские куклы, а кукольные скульптуры: работы этих мастеров все дальше отходят от антропоморфности кукол и стремятся к метафоричности скульптуры.

Андрей Дроздов убедительно имитирует металл и дерево, используя папье-маше, металлическую сетку и силиконовую пленку. Его скульптуры насыщены многочисленными механистическими деталями — этот факт позволяет предположить, что автору близка фантасмагория стимпанка. На всем этом строится фирменный стиль «гламурной мужественности». Не раскрывая полностью всех секретов создания своих кукол, Андрей так описывает творческий процесс: «Между тобой и работой происходит химическая реакция: работа начинает тебя вести, можно расслабиться и довериться ей. При этом важно чувствовать, чтобы то, что ты делаешь, было органично. Это скульптурный подход. При таком подходе ты узакониваешь случайность».

Работы Романа Шустрова также сделаны из папье-маше. Автор использовал самодельный клейстер и газеты, причем сознательно выбирал только те фрагменты, где размещались новости и статьи, приходившиеся ему по душе. Так материал — а впоследствии и куклы, из него созданные, — становился «миролюбивым», «добрым». Все те, с кем был знаком художник, отмечают душевность и интеллигентность Романа, его стремление оберегать культуру родного города. Все это находит свое отражение в работах мастера. Персонажи Романа Шустрова кажутся очень знакомыми, архетипически-петербургскими. Трогательные создания, похожие на тянущиеся к свету цветы, объединяют в себе образы грустного мима и ангела. Три ангела Романа Шустрова были отлиты в бронзе и размещены в разных частях города — они стали новыми достопримечательностями Петербурга.

На выставке в музее Эрарта представлены не куклы-игрушки, но куклы-образы: о каждой из них можно рассказать историю, и не одну. «Оживить» кукол могут не только дети и художники, но и любой внимательный зритель: всматриваясь в них, пофантазируйте о том, кто перед вами и какую тайную, невидимую для нас жизнь эти создания могут на самом деле вести. Куклы нас учат эмпатии, которая способна заставить нас преодолеть инерцию собственного существования и посмотреть на мир глазами не только другого человека, но и, возможно, совершенно иного существа.

Даты проведения выставки: 23 августа 2023 —26 ноября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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