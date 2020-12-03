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Питерец.ру » Культура » Выставка «КОЕ-ЧТО»

Выставка «КОЕ-ЧТО»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Надежда Фомичева приглашает всех поразмышлять о самом сокровенном, о том, что не показывают и пытаются всячески скрыть – о комплексах.

8 декабря Надежда Фомичева приглашает всех поразмышлять о самом сокровенном, о том, что не показывают и пытаются всячески скрыть – о комплексах.

Отметим, что это первая персональная выставка художницы в Санкт-Петербурге.

Впервые автор столкнулась, конечно же, со своими комплексами. После стала обращать внимание на комплексы, которые есть у знакомых. Но по-настоящему глубоко художница прониклась этим проблемным вопросом, когда стала рисовать человеческое тело с натуры.

Когда натурщики смотрели на наброски и работы, которые получались у художников, Надя видела смущение: «Какой у меня живот, мне нужно похудеть», «У меня есть складки, кошмар!», «Какие у меня полные ноги!». Это всё влияло на поведение и позы, которые после они принимали. Они становились более замкнутыми и робкими. Это показалось художнице очень интересным, ведь в жизни комплексы так же управляют людьми. Они не дают нам заниматься тем, чем хочется, вести себя так, как хочется. Так же часто являются главным героем плохого расположения духа, а это негативно влияет на самочувствие. Комплексы – это довольно важная проблема.

«В своих работах я стараюсь находить привлекательные для глаз и ощущений приятные цветовые сочетания и оттенки. Выбор графических материалов мне всегда подсказывает общая задумка для серии, которую я собираюсь создать. Для большей выразительности работы с изображением человеческого тела я использовала манную крупу. Именно она создала такую бархатную тёплую основу поверхности и добавила фактуры там, где требовалось. Густые и укрывистые краски не дают формам растекаться, создавая четкие цветовые пятна, которые манка равномерно впитала в себя, не искажая оттенков. Так и появилась серия “Кое-что”», - говорит автор.
Выставка будет проходить до 2 февраля. Вход свободный. 16 +

НАДЕЖДА ФОМИЧЕВА
«КОЕ-ЧТО» 8.12.2020 – 2.02.2020 (Галерея «У золотой лестницы», 4 эт.)

Вернисаж 8 декабря в 19:00!
Будет присутствовать автор! 

Источник: АРТМУЗА
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