Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр

С 23 по 24 сентября 2025 года состоятся «Большие гастроли» Театра филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове – «Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства» в Санкт-Петербурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках студенческого направления программы «Большие гастроли» на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» будут показаны спектакли «Я весь набальзамирован войною…» и «Мой Пушкин».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «главная цель Всероссийского гастрольно-концертного плана – познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растет. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

Филиал принимает участие в программе уже второй раз, но сами студенты отправятся на «Большие гастроли» впервые. Отдельно стоит отметить, что театральный вуз Кузбасса – единственный филиал, прошедший в этом году отбор на студенческое направление «Больших гастролей». И занимает почетное место среди таких высших учебных заведений, как Театральный институт имени Бориса Щукина, ВГИК, Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

Директор филиала РГИСИ Марина Межова: «Студенческое направление «Больших гастролей» – очень важный для современного театрального образования проект. Он позволяет начинающим актерам и режиссерам поработать в непривычных условиях с другими людьми и зрителями, показать результат своей деятельности и познакомиться с лучшими постановками разных театральных школ. Дает уникальную возможность пообщаться с новыми профессионалами, получить дополнительные знания и опыт, необходимые для становления будущих специалистов».

Спектакли «Я весь набальзамирован войною…» и «Мой Пушкин» – результат слаженной работы студентов, мастеров и педагогов филиала РГИСИ. Они регулярно играются в учебном театре филиала и на других театральных площадках региона и пользуются у зрителей огромным успехом.

«Я весь набальзамирован войною…», 12+

Спектакль-мемориал

Руководитель постановки: А.Э. Нордштрем

Режиссер: Д.Д. Ибрагимов

Актеры: студенты 4 актерско-режиссерского курса театра драмы мастерской А.Э. Нордштрема

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта.

Начало показов спектакля – 24 сентября 2025 года, 15.00

Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков «Я весь набальзамирован войною…» – первая постановка курса, показанная на сцене учебного театра. Своей работой они отдали дань памяти советскому солдату, победившему фашизм в Великой Отечественной войне.

В стихах поэтов-фронтовиков отражены живые и искренние истории человеческих судеб, мысли и воспоминания о тех днях, которые пришлось пережить людям в годы войны.

Студенты оживляют страшные сцены войны, чтобы не дать нынешнему поколению забыть обо всех ее ужасах, чтобы таким образом выразить героям свою благодарность за нашу свободу и благополучие.

«Мой Пушкин», 12+

Автор: М.И. Цветаева

Руководитель постановки: А.Э. Нордштрем

Режиссер-педагог: И.П. Иванова

Художник по костюмам: Д.А. Каракулова

Актеры: студенты 4 актерско-режиссерского курса театра драмы мастерской А.Э. Нордштрема

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта

Начало показа спектакля 23, 24 сентября 2025 года, 19.00

Спектакль «Мой Пушкин» — это очень личный и живой рассказ поэта о поэте. Это история о том, как Пушкин вошёл в жизнь Цветаевой и навсегда стал её важной частью. История ее становления как личности под влиянием творчества великого гения.

В спектакле играют 11 девушек, представляя Марину Ивановну в разные этапы ее взросления: от маленькой девочки до уже состоявшейся поэтессы. Через детские и юношеские воспоминания они знакомят нас с особенным Пушкиным – Пушкиным Цветаевой. Поэтом, зародившим любовь к искусству. Поэтом, научившим любить. Поэтом, ставшим учителем жизни. Поэтом, чье творчество породило Поэта!