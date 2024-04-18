«Большие гастроли» Новосибирского театра "Глобус" в ТЮЗе

С 24 по 27 апреля 2024 года состоятся «Большие гастроли» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в Санкт-Петербурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени А. А. Брянцева пройдут показы спектаклей «Варшавская мелодия», «Мальчики», «Спасите Леньку!», «Доклад о медузах».

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Варшавская мелодия», 16+

Жанровый подстрочник: роман о времени и любви

Автор: Леонид Зорин

Режиссер: Ирина Камынина

Сценограф: Егор Овечкин

Художник по костюмам: Наталья Катеренюк

Консультант по истории костюмов: Ольга Ваниева

Художник по свету: Андрей Шепелев

Медиахудожник: Мария Кремлева

Видеорежиссеры: Михаил Заикин, Константин Ильин

Аранжировка: Владимир Гуляев

Саунд-дизайнер: Вячеслав Сазонов

Музыкальный руководитель: Владимир Сапожников

Хореограф: Юлия Герасимова

Консультант по польскому языку: Ольга Федорова

Помощники режиссера: Елена Екимова, Светлана Прутис

Он – настоящий герой, победивший главного врага человечества. Она – талантливая певица, делающая первые шаги в искусстве. Они встретились и полюбили друг друга. Казалось, что это навсегда, не существует препятствий, способных их разлучить. Но всему приходит свой срок. Часы неминуемо отсчитывают секунды, минуты, года, десятилетия. И оказывается, что силу чувств можно проверить только временем. Щемящая история мужчины и женщины. Роман о времени и любви.

В съемках концертных номеров принимали участие: лауреат международных конкурсов, солист Новосибирской государственной филармонии Дмитрий Карпов, молодежный симфонический оркестр театра «Глобус», дирижер – Владимир Сапожников.

Актерский состав: Алексей Корнев, Екатерина Аникина, Вячеслав Кимаев, заслуженная артистка РФ Тамара Седельникова, Ольга Афанасьева, Владимир Алексейцев, Кристина Ямщикова, Иван Зрячев.

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут с антрактом.

Дата показа: 24 апреля в 19:00

«Мальчики», 12+

Автор: Владислав Крапивин

Режиссер, автор литературной композиции и музыки: Артем Терехин

Сценография и костюмы: Екатерина Угленко

Художник по свету: Елена Алексеева

Помощник режиссера: Екатерина Эрленекова

Спектакль создан по мотивам повести «Та сторона, где ветер». Однажды советский писатель Владислав Крапивин написал повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами. Он знал, о чем рассказывает. Крапивин был неформальным лидером детского движения на Урале. Умел управлять воздушными змеями и парусами. Он знал, как устроено чудо. Спустя пятьдесят пять лет книга «Та сторона, где ветер» стала отправной точкой для спектакля с абсолютно своей историей. Кто они, сегодняшние мальчики? Что заключено в этом свежем, легком, полном надежд на будущее образе? Как повлияло наше время на их честность, бескомпромиссность и умение дружить? Мальчики, говорящие о себе. Говорящие о каждом из нас. В том числе на языке живой драйвовой музыки.

Постановка спектакля осуществлена совместно с АНО «Центр „Культурный город”» в рамках театрального семейного проекта «Детки и предки. Перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.

Актерский состав: Владимир Дербенцев, Александр Липовской, Станислав Курагин, Алексей Корнев, Денис Васьков, Роман Исаченко, Вячеслав Кимаев, Алексей Архипов, Александр Петров, Светлана Прутис, Евгения Краснова.

Музыканты: Андрей Андреев, Елена Евдокимова, Анастасия Василевская.

Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.

Даты показов: 25 апреля в 13:00 и 17:00

«Спасите Леньку!», 12+

Автор: Малика Икрамова

Режиссер: Денис Малютин

Художник: Николай Чернышев

Художник по свету: Андрей Шепелев

Композитор: Андрей Кротов

Художественная декламация: Ирина Камынина

Помощник режиссера: Екатерина Эрленекова

Девятилетний Ленька живет в блокадном Ленинграде, но его письмо благодаря фантазиям и вере в чудо доходит до обитателей волшебной страны Африки. А дальше закручивается целая приключенческая история спасения мальчика. Захватывающая и честная, ведь сказка здесь переплетается с суровыми буднями военных лет. Несмотря на всю тяжесть обстоятельств, каждый из героев проявит силу духа и настоящую смелость. И окажется, что спасти человека зачастую можно любовью, хорошим поступком и добрым словом.

Финансовый партнер – Банк «Левобережный» (ПАО).

Актерский состав: Александр Липовской, Светлана Прутис, Кристина Ямщикова, Ирина Камынина, Андрей Андреев, Денис Васьков, Ирина Демидова, Владимир Алексейцев, Юрий Буслаев.

Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут без антракта.

Даты показов: 26 апреля в 13:00 и 17:00

«Доклад о медузах», 12+

Автор: Али Бенджамин

Перевод: Ольга Варшавер

Художник, автор мультимедиа: Антон Болкунов

Художник по свету: Елена Алексеева

Помощник режиссера: Елена Екимова

На двенадцатилетнюю Сьюзи свалилось все и сразу. Развод родителей, внезапный уход подруги, навязанные встречи с психологом и доклад о медузах. Сьюзи решает больше не разговаривать. Гораздо легче отгородиться от всех завесой молчания, чем довериться горьким словам. Перед нами – путь взросления, постижение дружбы и любви, открытие мира как неповторимого чуда. Словом, история победы, возникшей из поражения.

Постановка спектакля осуществлена совместно с АНО «Центр „Культурный город”» в рамках проекта «Детки и предки 2.0» при поддержке Фонда президентских грантов.

Актерский состав: Екатерина Боброва, Кристина Ямщикова, Никита Зайцев, Иван Зрячев, Станислав Курагин, Алина Юсупова, Элина Зяблова.

Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.

Даты показов: 27 апреля в 12:00 и 17:00

Справка:

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России, способствуя формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. План включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов). «Большие гастроли» стартовали в 2014 году, «Мы – Россия» открылась по инициативе Минкультуры России в 2020 году. Благодаря этим программам зрители даже самых отдаленных городов и малых населенных пунктов получили возможность знакомиться с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Так, в 2023 году в 89 регионах России состоялись гастроли 277 театров и 66 коллективов, прошли показы 2474 спектаклей и концертов. В 2022 году во Всероссийский гастрольно-концертный план органично были включены творческие коллективы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в новых регионах с большим успехом проходят выступления федеральных и региональных театров и национальных коллективов.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ»

ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года.

ФГБУК РОСКОНЦЕРТ проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета, Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова, Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», День славянской письменности и культуры, Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» и мн. др.

С 2020 года РОСКОНЦЕРТ – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

Программа «Большие гастроли»:

большиегастроли.рф

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