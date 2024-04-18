«Большие гастроли» Новосибирского театра "Глобус" в ТЮЗе

С 24 по 27 апреля 2024 года состоятся «Большие гастроли» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в Санкт-Петербурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей имени А. А. Брянцева пройдут показы спектаклей «Варшавская мелодия», «Мальчики», «Спасите Леньку!», «Доклад о медузах».
«Варшавская мелодия», 16+
Жанровый подстрочник: роман о времени и любви
Автор: Леонид Зорин
Режиссер: Ирина Камынина
Сценограф: Егор Овечкин
Художник по костюмам: Наталья Катеренюк
Консультант по истории костюмов: Ольга Ваниева
Художник по свету: Андрей Шепелев
Медиахудожник: Мария Кремлева
Видеорежиссеры: Михаил Заикин, Константин Ильин
Аранжировка: Владимир Гуляев
Саунд-дизайнер: Вячеслав Сазонов
Музыкальный руководитель: Владимир Сапожников
Хореограф: Юлия Герасимова
Консультант по польскому языку: Ольга Федорова
Помощники режиссера: Елена Екимова, Светлана Прутис
Он – настоящий герой, победивший главного врага человечества. Она – талантливая певица, делающая первые шаги в искусстве. Они встретились и полюбили друг друга. Казалось, что это навсегда, не существует препятствий, способных их разлучить. Но всему приходит свой срок. Часы неминуемо отсчитывают секунды, минуты, года, десятилетия. И оказывается, что силу чувств можно проверить только временем. Щемящая история мужчины и женщины. Роман о времени и любви.
В съемках концертных номеров принимали участие: лауреат международных конкурсов, солист Новосибирской государственной филармонии Дмитрий Карпов, молодежный симфонический оркестр театра «Глобус», дирижер – Владимир Сапожников.
Актерский состав: Алексей Корнев, Екатерина Аникина, Вячеслав Кимаев, заслуженная артистка РФ Тамара Седельникова, Ольга Афанасьева, Владимир Алексейцев, Кристина Ямщикова, Иван Зрячев.
Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут с антрактом.
Дата показа: 24 апреля в 19:00
«Мальчики», 12+
Автор: Владислав Крапивин
Режиссер, автор литературной композиции и музыки: Артем Терехин
Сценография и костюмы: Екатерина Угленко
Художник по свету: Елена Алексеева
Помощник режиссера: Екатерина Эрленекова
Спектакль создан по мотивам повести «Та сторона, где ветер». Однажды советский писатель Владислав Крапивин написал повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами. Он знал, о чем рассказывает. Крапивин был неформальным лидером детского движения на Урале. Умел управлять воздушными змеями и парусами. Он знал, как устроено чудо. Спустя пятьдесят пять лет книга «Та сторона, где ветер» стала отправной точкой для спектакля с абсолютно своей историей. Кто они, сегодняшние мальчики? Что заключено в этом свежем, легком, полном надежд на будущее образе? Как повлияло наше время на их честность, бескомпромиссность и умение дружить? Мальчики, говорящие о себе. Говорящие о каждом из нас. В том числе на языке живой драйвовой музыки.
Постановка спектакля осуществлена совместно с АНО «Центр „Культурный город”» в рамках театрального семейного проекта «Детки и предки. Перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.
Актерский состав: Владимир Дербенцев, Александр Липовской, Станислав Курагин, Алексей Корнев, Денис Васьков, Роман Исаченко, Вячеслав Кимаев, Алексей Архипов, Александр Петров, Светлана Прутис, Евгения Краснова.
Музыканты: Андрей Андреев, Елена Евдокимова, Анастасия Василевская.
Продолжительность спектакля – 1 час 25 минут без антракта.
Даты показов: 25 апреля в 13:00 и 17:00
«Спасите Леньку!», 12+
Автор: Малика Икрамова
Режиссер: Денис Малютин
Художник: Николай Чернышев
Художник по свету: Андрей Шепелев
Композитор: Андрей Кротов
Художественная декламация: Ирина Камынина
Помощник режиссера: Екатерина Эрленекова
Девятилетний Ленька живет в блокадном Ленинграде, но его письмо благодаря фантазиям и вере в чудо доходит до обитателей волшебной страны Африки. А дальше закручивается целая приключенческая история спасения мальчика. Захватывающая и честная, ведь сказка здесь переплетается с суровыми буднями военных лет. Несмотря на всю тяжесть обстоятельств, каждый из героев проявит силу духа и настоящую смелость. И окажется, что спасти человека зачастую можно любовью, хорошим поступком и добрым словом.
Финансовый партнер – Банк «Левобережный» (ПАО).
Актерский состав: Александр Липовской, Светлана Прутис, Кристина Ямщикова, Ирина Камынина, Андрей Андреев, Денис Васьков, Ирина Демидова, Владимир Алексейцев, Юрий Буслаев.
Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут без антракта.
Даты показов: 26 апреля в 13:00 и 17:00
«Доклад о медузах», 12+
Автор: Али Бенджамин
Перевод: Ольга Варшавер
Художник, автор мультимедиа: Антон Болкунов
Художник по свету: Елена Алексеева
Помощник режиссера: Елена Екимова
На двенадцатилетнюю Сьюзи свалилось все и сразу. Развод родителей, внезапный уход подруги, навязанные встречи с психологом и доклад о медузах. Сьюзи решает больше не разговаривать. Гораздо легче отгородиться от всех завесой молчания, чем довериться горьким словам. Перед нами – путь взросления, постижение дружбы и любви, открытие мира как неповторимого чуда. Словом, история победы, возникшей из поражения.
Постановка спектакля осуществлена совместно с АНО «Центр „Культурный город”» в рамках проекта «Детки и предки 2.0» при поддержке Фонда президентских грантов.
Актерский состав: Екатерина Боброва, Кристина Ямщикова, Никита Зайцев, Иван Зрячев, Станислав Курагин, Алина Юсупова, Элина Зяблова.
Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.
Даты показов: 27 апреля в 12:00 и 17:00
Справка:
Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации
Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России, способствуя формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. План включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов). «Большие гастроли» стартовали в 2014 году, «Мы – Россия» открылась по инициативе Минкультуры России в 2020 году. Благодаря этим программам зрители даже самых отдаленных городов и малых населенных пунктов получили возможность знакомиться с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Так, в 2023 году в 89 регионах России состоялись гастроли 277 театров и 66 коллективов, прошли показы 2474 спектаклей и концертов. В 2022 году во Всероссийский гастрольно-концертный план органично были включены творческие коллективы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в новых регионах с большим успехом проходят выступления федеральных и региональных театров и национальных коллективов.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ»
ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года.
ФГБУК РОСКОНЦЕРТ проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета, Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова, Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», День славянской письменности и культуры, Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» и мн. др.
С 2020 года РОСКОНЦЕРТ – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».
Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.
Программа «Большие гастроли»:
большиегастроли.рф
ВКонтакте - vk.com/bolshiegastroli
Oдноклассники - ok.ru/bolshiegastroli
ФГБУК РОСКОНЦЕРТ:
rosconcert.ru
ТГ - https://t.me/rosconcert
VK - https://vk.com/rosconcertcompany