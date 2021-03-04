Большие гастроли РГИСИ в Кемерове и Новокузнецке к 300-летию Кузбасса

С 4 по 8 марта ведущий театральный вуз страны Российский государственный институт сценических искусств представит в Кемерове и Новокузнецке гастрольную программу к 300-летию Кузбасса. Центральным событием станет показ спектакля «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Б. Васильева в исполнении студентов выпускного курса з.д.и. РФ Юрия Красовского на сцене Кемеровского театра драмы. В рамках гастролей ведущие преподаватели РГИСИ также представят серию мастер-классов, один из которых пройдет в рамках VII Международного театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» им. Андрея Панина.

Большие гастроли РГИСИ являются частью проекта по знакомству жителей Кузбасса с образовательной и творческой деятельностью вуза, приуроченному к будущему открытию филиала – Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства.

РГИСИ откроет гастрольную программу пресс-конференцией 4 марта в 14.00 на площадке Кемеровского театра драмы. На встрече со СМИ представители института расскажут об уже реализованных проектах и планах вуза на Кузбассе, которые будут воплощены в жизнь в ближайшем будущем, о работе Школы креативных индустрий РГИСИ в Кемерове, а также о мероприятиях, которые РГИСИ представит в программе гастролей. Спикеры пресс-конференции: профессор РГИСИ Юрий Васильков; режиссер спектакля «А зори здесь тихие…», старший преподаватель РГИСИ Николай Мишин; главный специалист по сопровождению проектов РГИСИ Александр Винницкий.

По окончании пресс-конференции (15.00) состоится подписание договора о сотрудничестве между РГИСИ и Министерством культуры и национальной политики Кузбасса. Подписантом со стороны региона станет Министр Марина Евса.

6 марта в 11.00 трехчасовой мастер-класс «Познание своего тела» на площадке Кемеровского театра драмы проведет профессор РГИСИ, хореограф и в прошлом солист балета Михайловского театра в Петербурге (МАЛЕГОТ) Юрий Васильков. Многие годы сотрудничая с ведущими театральными педагогами и режиссерами, среди которых Лев Додин, Вениамин Фильштинский, Анджей Бубень, Юрий Васильков разработал специальный курс занятий, который способствует развитию хореографических данных и пластического мышления у артистов драмы, не имеющих порой даже базовой танцевальной подготовки. Авторский мастер-класс пройдет для артистов театра драмы и студентов Кемеровского государственного института культуры в рамках программы VII Международного театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» им. Андрея Панина. Среди звезд, которые учились у Василькова и сегодня работают с ним – Елизавета Боярская и Данила Козловский.

6 марта в 18.00 на сцене Кемеровского театра драмы РГИСИ представит спектакль «А зори здесь тихие…» по знаменитой повести Б. Васильева в постановке Николая Мишина. Премьера постановки состоялась 9 октября 2020 года в петербургском Учебном театре «Не Моховой» и была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый показ спектакля должен был состояться в преддверии 9 мая, но в связи с усложнением эпидемиологической обстановки в Петербурге был отложен на 5 месяцев. Режиссер, старший преподаватель РГИСИ Николай Мишин и артисты, студенты 4 курса мастерской профессора Юрия Красовского, в общей сложности работали над постановкой почти год. Пять месяцев – с марта по август – репетиции шли в дистанционном формате.

Николай Мишин, режиссер: «Для нас самым важным в спектакле является честный разговор о войне с современным молодым поколением. Но разговор не об ужасе или ненужности войны – мы все понимаем, что война не нужна. Но все мы знаем и о том, что человек в обостренных обстоятельствах становится удивительным, уникальным – в нем раскрываются те качества, которые не раскрываются в обыденной жизни. Человек часто становится прекрасным, красивым. Об этой человеческой красоте мы и делали спектакль».

История о пяти девочках-зенитчицах и старшине Васкове пережила множество воплощений в кино и на сценах отечественных и зарубежных театров. Создатели спектакля исследуют вопрос любви, которая позволяет человеку увидеть красоту. Ведь человек, познавший красоту жизни уже не способен на ее уничтожение. Продолжительность спектакля – 2 часа 40 минут.

Гастрольная программа РГИСИ продолжится в Новокузнецке 7 марта. В 14.00 Юрий Васильков представит авторский мастер-класс «Познание своего тела». В 17.00 мастер-класс по режиссуре проведет Николай Мишин. Оба события состоятся в Новокузнецком драматическом театре, артисты которого станут главными участниками мастер-классов.

Важно отметить, что в дни гастролей представители РГИСИ не только презентуют институт в регионе, но и сами познакомятся с главными культурными объектами Кемерова и Новокузнецка. Студенты, педагоги и администрация вуза побывают в музеях-заповедниках «Красная горка», «Томская писаница», «Кузнецкая крепость», в Кемеровском областном краеведческом музее и в Кемеровском областном музее изобразительных искусств. Студенты петербургского института также впервые побывают в Школе креативных индустрий, открытой РГИСИ в Кемерове 1 сентября 2020 года, и познакомятся с ее работой.

Поездка РГИСИ в Кемерово и Новокузнецк с 4 по 8 марта станет первыми гастролями института, приуроченными к открытию филиала института в рамках запуска культурно-образовательного и музейного комплекса на Кузбасс (Запланированная на осень 2020 года поездка РГИСИ на Кузбасс была отменена в связи с усложнением эпидемиологической обстановки). Именно Российский государственный институт сценических искусств – легендарный петербургский театральный «на Моховой» – станет головным вузом отрасли, который совсем скоро начнет подготовку творческих специалистов для учреждений культуры и искусств области.

Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ в рамках реализации национального проекта «Культура» во Владивостоке, Кемерове и Калининграде до 2024 года будут построены культурно-образовательные и музейные комплексы, в состав которых войдут Высшие школы музыкального и театрального искусства – филиалы ведущего творческого вуза страны, Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Образовательная деятельность каждого филиала начинается в Школах креативных индустрий для подростков 12-17 лет. Открытие Школы креативных индустрий состоялось в Кемерове 1 сентября 2020 года. Сегодня в ШКИ Кемерова обучается 115 школьников.

Запуск программ высшего образования во всех трех городах состоится в 2022-2024 годах.