Мультимедийная выставка «Фейковая правда»

В Санкт-Петербурге фиджитал-галерея «Охра» в партнерстве с экосистемой «Артократия» и при содействии Французского института в России представляет экспозицию «Фейковая правда», посвященную проблеме размывания границ между истиной и вымыслом в эпоху цифровых технологий. Проект ставит под сомнение традиционное восприятие фотографии и видео как надежных источников информации, исследуя феномен взаимозаменяемости реальности и ее симуляции.

Выставка поднимает вопросы о формировании общества в условиях, где правда и ее имитация становятся неотличимыми, о роли искусства в эпоху дезинформации и о сущности понятия «правда» в современном контексте. Экспозиция изучает возможности цифровых технологий в контексте редактирования изображений, изменения перспективы и создания альтернативных версий реальности. Зрителям предлагается задуматься о критериях, на которые можно опираться в ситуации, когда подлинность подвергается сомнению.

В выставке участвуют 10 современных художников, среди которых Анастасия Скабелкина (цифровое искусство), Даниил Зуев (NFT и искусственный интеллект), Катя Токарева (живопись), Ольга Бух (современные материалы), Саша Малышева (виртуальное и реальное), Сергей Мел (фигуративная абстракция), Софи Штерн (медиа-арт), Степан Лысенко (сценография), Татьяна Нега (живопись действия) и Этель Лилиенфельд (мультидисциплинарное искусство).

Кураторы выставки: Марина Альвитр, Елена Арзуманова.

Елена Голоскокова отмечает важность представления художников, способных ставить вопросы о границах восприятия и исследовать грань между подлинностью и симуляцией.

Марина Альвитр подчеркивает актуальность проблемы правды и ее искажения и кризиса доверия в современном мире.

Выставка откроется 19 сентября 2025 года и продлится 3 месяца. Стоимость входного билета составит от 700 до 1000 рублей (19-21 сентября – вход свободный). Место проведения: Культурный квартал «Брусницын», Кожевенная линия, д.30.