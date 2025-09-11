ента новостей

В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
Международная выставка «Реализм в искусстве»
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
Премьера спектакля «Ханума»
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
В сентябре фиджитал-галерея «Охра» представит новую мультимедийную выставку «Фейковая правда»

В Санкт-Петербурге фиджитал-галерея «Охра» в партнерстве с экосистемой «Артократия» и при содействии Французского института в России представляет экспозицию «Фейковая правда», посвященную проблеме размывания границ между истиной и вымыслом в эпоху цифровых технологий. Проект ставит под сомнение традиционное восприятие фотографии и видео как надежных источников информации, исследуя феномен взаимозаменяемости реальности и ее симуляции.

Выставка поднимает вопросы о формировании общества в условиях, где правда и ее имитация становятся неотличимыми, о роли искусства в эпоху дезинформации и о сущности понятия «правда» в современном контексте. Экспозиция изучает возможности цифровых технологий в контексте редактирования изображений, изменения перспективы и создания альтернативных версий реальности. Зрителям предлагается задуматься о критериях, на которые можно опираться в ситуации, когда подлинность подвергается сомнению.

В выставке участвуют 10 современных художников, среди которых Анастасия Скабелкина (цифровое искусство), Даниил Зуев (NFT и искусственный интеллект), Катя Токарева (живопись), Ольга Бух (современные материалы), Саша Малышева (виртуальное и реальное), Сергей Мел (фигуративная абстракция), Софи Штерн (медиа-арт), Степан Лысенко (сценография), Татьяна Нега (живопись действия) и Этель Лилиенфельд (мультидисциплинарное искусство).

Кураторы выставки: Марина Альвитр, Елена Арзуманова.

Елена Голоскокова отмечает важность представления художников, способных ставить вопросы о границах восприятия и исследовать грань между подлинностью и симуляцией.

Марина Альвитр подчеркивает актуальность проблемы правды и ее искажения и кризиса доверия в современном мире.

Выставка откроется 19 сентября 2025 года и продлится 3 месяца. Стоимость входного билета составит от 700 до 1000 рублей (19-21 сентября – вход свободный). Место проведения: Культурный квартал «Брусницын», Кожевенная линия, д.30.

