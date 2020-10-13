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Питерец.ру » Культура » Выставка «Твое сознание не знает границ»

Выставка «Твое сознание не знает границ»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
В Санкт-Петербурге открывается выставка «Твое сознание не знает границ»

В Санкт-Петербурге открывается выставка «Твое сознание не знает границ», которая объединит работы двух молодых художников — Юлии Вирко и Антона Гельфанда. Это новая и дополненная версия выставочного проекта, прошедшего в сентябре в Центре современного искусства Винзавод в Москве.

Масштабная живопись и рисунки Вирко, фотографии, видео и коллажи Гельфанда собраны на выставке воедино в сложную тотальную инсталляцию. Она ловко адаптируется под индустриальное пространство на втором этаже Кабельного цеха в Севкабель Порту — здесь зритель сможет увидеть трансформацию «сознания» художников.

Живопись Юлии Вирко создается по законам снов и бессознательного, где встречаются правда и вымысел: гуляющие под присмотром полиции фламинго или огромный айсберг в малиновой воде. Антон Гельфанд в своих работах находит применение семейным и найденным архивам. Детские игрушки, украшения, предметы быта, — все это становится материалом для создания фотографий-натюрмортов, объектов и видеоколлажей. 

Инсталляция выстроена на основе чередования работ авторов, где Юлия Вирко погружает зрителя в яркий мир цветных сновидений, а Антон Гельфанд — в пространство памяти и сознания, в котором они рождаются. Специально для новой выставки Вирко готовит серию графических и живописных работ, основой для которых вновь становится мир воображаемого.

Художественная практика и биографии Вирко и Гельфанда тесно переплетены: оба экспериментируют с техникой и материалами; оба учились иллюстрации и живописи в США. Художники размышляют о состоянии раздвоенности, о грани между воспоминаниями и воображением, а общий для них метод состоит в комбинировании, наслоении, коллаже.

Трансформирующийся под пространство лабиринт,  придуманный архитектором Ксенией Лукьяновой, позволяет двум молодым художникам показать свои работы на разных выставочных площадках — теперь и в Санкт-Петербурге.

Стоимость входного билета — 100 рублей. Ссылка на покупку билетов онлайн
12+

О художниках

Юлия Вирко (1994) в настоящее время работает в Москве после нескольких лет обучения иллюстрации и живописи в США — она окончила Школу дизайна Род-Айленд и Колледж искусств и дизайна Саванны. Принимала участие в групповых выставках в США и Европе. Основным медиа для своих работ Юлия Вирко выбрала живопись и рисунок, а коллаж использует как основной прием.

Антон Гельфанд (1992) вырос в США семье художников-эмигрантов российского происхождения, сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Получил степень бакалавра искусств в Колледже искусств и дизайна Саванны. Принимал участие в групповых выставках в США. Антон Гельфанд создает изображения, объекты и инсталляции, используя найденные объекты, живопись, видео и другие медиа.

Источник: Севкабель Порт
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