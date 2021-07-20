Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности

В сентябре в Севкабель Порту открывается масштабная выставка на тему экологии: впечатляющие инсталляции современных российских и зарубежных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science.

Hydra — это вода, субстанция в которой, зародилось всё живое, наиболее актуальная для Петербурга стихия, и мифическое чудище, у которого на месте отрубленных голов вырастают новые.

Выставка даёт возможность по-новому взглянуть на актуальные экологические проблемы, без попыток вселить панику. Это более глубокое и сильное переживание ситуации с помощью путешествия по пространственным инсталляциям, воздействующим на визуальные, звуковые и тактильные ощущения.

Искусство иначе ставит сложные вопросы. Нуждается ли в нашей заботе планета в целом или та экосистема, в которой живёт человек? Как меняется наше понимание природы с развитием технологий? Природа на планете существовала до нас и будет существовать после нас в новом виде, отрастив “новые головы” вместо уничтоженных человеком, но понравятся ли эти “головы” нам и сможем ли мы с ними жить?

Кураторы выставки: Ольга Вад, Лидия Гуменюк

В выставке участвуют:

LIGHT SOCIETY (CA)

MEMO AKTEN (UK)

MARTIN BARAGA (SI)

MARCO BAROTTI (DE/IT)

MAOTIK (FR)

RECYCLE GROUP (RU)

RIMINI PROTOKOLL (DE)

ROBERTINA ŠEBJANIČ (SI) & GJINO ŠUTIČ (HR)

TUNDRA (RU)

UNIVERSAL EVERYTHING (UK)

JANA WINDEREN (NO)

ВИКТОР ПОЛЯКОВ (RU)

КУДА БЕГУТ СОБАКИ (RU)

ПАВЕЛ ОТДЕЛЬНОВ (RU)

СИНИЙ СУП (RU)

На протяжении четырех месяцев работы выставку сопровождает обширная публичная программа: artist talks, дискуссии о городской экологии, кинопоказы, перформансы, свопы и гараж-сейлы.

Центральное событие программы – лаборатория для молодых экологов и художников, на которую в сентябре будет объявлен open call.

Реализация выставки: Агентство культурных проектов NADO, Севкабель Порт

HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности

10 сентября 2021 – 15 января 2022

Севкабель Порт,

Кожевенная линия 40б, Кабельный цех, 2 этаж